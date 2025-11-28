シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
レビュー0件
信頼性
107週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 242%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 066
利益トレード:
1 755 (84.94%)
損失トレード:
311 (15.05%)
ベストトレード:
44.28 USD
最悪のトレード:
-130.24 USD
総利益:
4 198.53 USD (3 779 788 pips)
総損失:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
最大連続の勝ち:
40 (48.51 USD)
最大連続利益:
160.09 USD (29)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.50%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
1 190 (57.60%)
短いトレード:
876 (42.40%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
2.39 USD
平均損失:
-9.74 USD
最大連続の負け:
10 (-370.65 USD)
最大連続損失:
-370.65 USD (10)
月間成長:
22.12%
年間予想:
268.45%
アルゴリズム取引:
65%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 766.62 USD (59.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.66% (1 766.62 USD)
エクイティによる:
18.83% (252.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 764
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 1K
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 63K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +44.28 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +48.51 USD
最大連続損失: -370.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
レビューなし
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
