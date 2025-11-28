- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 066
利益トレード:
1 755 (84.94%)
損失トレード:
311 (15.05%)
ベストトレード:
44.28 USD
最悪のトレード:
-130.24 USD
総利益:
4 198.53 USD (3 779 788 pips)
総損失:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
最大連続の勝ち:
40 (48.51 USD)
最大連続利益:
160.09 USD (29)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.50%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
1 190 (57.60%)
短いトレード:
876 (42.40%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
2.39 USD
平均損失:
-9.74 USD
最大連続の負け:
10 (-370.65 USD)
最大連続損失:
-370.65 USD (10)
月間成長:
22.12%
年間予想:
268.45%
アルゴリズム取引:
65%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 766.62 USD (59.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.66% (1 766.62 USD)
エクイティによる:
18.83% (252.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|764
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|63K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
Exness-MT5Real3
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.40 × 196
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
レビューなし
