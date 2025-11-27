- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
7.56 GBP
En kötü işlem:
-1.12 GBP
Brüt kâr:
7.56 GBP (25 pips)
Brüt zarar:
-1.12 GBP (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (7.56 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
7.56 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
6.75
Beklenen getiri:
3.22 GBP
Ortalama kâr:
7.56 GBP
Ortalama zarar:
-1.12 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.12 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1.12 GBP (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.12 GBP
Maksimum:
1.12 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
En iyi işlem: +7.56 GBP
En kötü işlem: -1 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.56 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1.12 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
