SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trader pro
Elkin Honorio Otero Mosquera

Trader pro

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
7.56 GBP
En kötü işlem:
-1.12 GBP
Brüt kâr:
7.56 GBP (25 pips)
Brüt zarar:
-1.12 GBP (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (7.56 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
7.56 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
6.75
Beklenen getiri:
3.22 GBP
Ortalama kâr:
7.56 GBP
Ortalama zarar:
-1.12 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.12 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1.12 GBP (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.12 GBP
Maksimum:
1.12 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.56 GBP
En kötü işlem: -1 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.56 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1.12 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.27 16:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.27 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol