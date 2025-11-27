SinaisSeções
Elkin Honorio Otero Mosquera

Trader pro

0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
67 (65.04%)
Negociações com perda:
36 (34.95%)
Melhor negociação:
70.69 GBP
Pior negociação:
-43.19 GBP
Lucro bruto:
578.89 GBP (28 071 pips)
Perda bruta:
-323.20 GBP (12 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (28.10 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
85.58 GBP (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
2.34%
Depósito máximo carregado:
15.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
3.79
Negociações longas:
23 (22.33%)
Negociações curtas:
80 (77.67%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
2.48 GBP
Lucro médio:
8.64 GBP
Perda média:
-8.98 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.38 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-67.40 GBP (2)
Crescimento mensal:
0.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.12 GBP
Máximo:
67.40 GBP (0.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (4.79 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (180.01 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 78
EURUSD 12
BTCUSD 2
GBPUSD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
USDCAD 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
US500.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 271
EURUSD 50
BTCUSD 4
GBPUSD 57
AUDUSD 2
GBPAUD -55
USDCAD 0
EURJPY 1
GBPNZD 0
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.3K
EURUSD 64
BTCUSD 23K
GBPUSD 137
AUDUSD 12
GBPAUD -156
USDCAD 13
EURJPY 12
GBPNZD 45
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.69 GBP
Pior negociação: -43 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +28.10 GBP
Máxima perda consecutiva: -51.38 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.09 02:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 14:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 16:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.27 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trader pro
0%
0
0
USD
70K
GBP
5
0%
103
65%
2%
1.79
2.48
GBP
0%
1:30
