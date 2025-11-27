- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
67 (65.04%)
Negociações com perda:
36 (34.95%)
Melhor negociação:
70.69 GBP
Pior negociação:
-43.19 GBP
Lucro bruto:
578.89 GBP (28 071 pips)
Perda bruta:
-323.20 GBP (12 861 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (28.10 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
85.58 GBP (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
2.34%
Depósito máximo carregado:
15.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
3.79
Negociações longas:
23 (22.33%)
Negociações curtas:
80 (77.67%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
2.48 GBP
Lucro médio:
8.64 GBP
Perda média:
-8.98 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-51.38 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-67.40 GBP (2)
Crescimento mensal:
0.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.12 GBP
Máximo:
67.40 GBP (0.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (4.79 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (180.01 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|US500.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|271
|EURUSD
|50
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|-55
|USDCAD
|0
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|0
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.3K
|EURUSD
|64
|BTCUSD
|23K
|GBPUSD
|137
|AUDUSD
|12
|GBPAUD
|-156
|USDCAD
|13
|EURJPY
|12
|GBPNZD
|45
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
70K
GBP
GBP
5
0%
103
65%
2%
1.79
2.48
GBP
GBP
0%
1:30