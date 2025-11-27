- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
103
利益トレード:
67 (65.04%)
損失トレード:
36 (34.95%)
ベストトレード:
70.69 GBP
最悪のトレード:
-43.19 GBP
総利益:
578.89 GBP (28 071 pips)
総損失:
-323.20 GBP (12 861 pips)
最大連続の勝ち:
8 (28.10 GBP)
最大連続利益:
85.58 GBP (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
2.34%
最大入金額:
15.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
3.79
長いトレード:
23 (22.33%)
短いトレード:
80 (77.67%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
2.48 GBP
平均利益:
8.64 GBP
平均損失:
-8.98 GBP
最大連続の負け:
4 (-51.38 GBP)
最大連続損失:
-67.40 GBP (2)
月間成長:
0.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.12 GBP
最大の:
67.40 GBP (0.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (4.79 GBP)
エクイティによる:
0.26% (180.01 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|US500.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|271
|EURUSD
|50
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|-55
|USDCAD
|0
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|0
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.3K
|EURUSD
|64
|BTCUSD
|23K
|GBPUSD
|137
|AUDUSD
|12
|GBPAUD
|-156
|USDCAD
|13
|EURJPY
|12
|GBPNZD
|45
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.69 GBP
最悪のトレード: -43 GBP
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +28.10 GBP
最大連続損失: -51.38 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
