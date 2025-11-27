SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trader pro
Elkin Honorio Otero Mosquera

Trader pro

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
112
Gewinntrades:
73 (65.17%)
Verlusttrades:
39 (34.82%)
Bester Trade:
70.69 GBP
Schlechtester Trade:
-119.53 GBP
Bruttoprofit:
615.50 GBP (29 600 pips)
Bruttoverlust:
-444.27 GBP (13 065 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (28.10 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
85.58 GBP (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
2.34%
Max deposit load:
83.10%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
1.43
Long-Positionen:
28 (25.00%)
Short-Positionen:
84 (75.00%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 GBP
Durchschnittlicher Profit:
8.43 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-11.39 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-51.38 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-119.56 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
0.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.12 GBP
Maximaler:
119.56 GBP (0.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.17% (119.53 GBP)
Kapital:
0.44% (312.34 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 84
EURUSD 14
BTCUSD 2
GBPUSD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
USDCAD 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
US500.cash 1
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 316
EURUSD -104
BTCUSD 4
GBPUSD 57
AUDUSD 2
GBPAUD -55
USDCAD 0
EURJPY 1
GBPNZD 0
US500.cash 0
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.6K
EURUSD 67
BTCUSD 23K
GBPUSD 137
AUDUSD 12
GBPAUD -156
USDCAD 13
EURJPY 12
GBPNZD 45
US500.cash 0
USDJPY 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.69 GBP
Schlechtester Trade: -120 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.10 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.38 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 02:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 14:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 16:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.27 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trader pro
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
70K
GBP
5
0%
112
65%
2%
1.38
1.53
GBP
0%
1:30
