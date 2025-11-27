- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
65 (65.00%)
亏损交易:
35 (35.00%)
最好交易:
70.69 GBP
最差交易:
-43.19 GBP
毛利:
571.05 GBP (27 809 pips)
毛利亏损:
-322.58 GBP (12 784 pips)
最大连续赢利:
8 (28.10 GBP)
最大连续盈利:
85.58 GBP (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
2.34%
最大入金加载:
15.36%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
3.69
长期交易:
21 (21.00%)
短期交易:
79 (79.00%)
利润因子:
1.77
预期回报:
2.48 GBP
平均利润:
8.79 GBP
平均损失:
-9.22 GBP
最大连续失误:
4 (-51.38 GBP)
最大连续亏损:
-67.40 GBP (2)
每月增长:
0.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.12 GBP
最大值:
67.40 GBP (0.10%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (4.79 GBP)
净值:
0.26% (180.01 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|US500.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|261
|EURUSD
|50
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|-55
|USDCAD
|0
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|0
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|64
|BTCUSD
|23K
|GBPUSD
|137
|AUDUSD
|12
|GBPAUD
|-156
|USDCAD
|13
|EURJPY
|12
|GBPNZD
|45
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.69 GBP
最差交易: -43 GBP
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.10 GBP
最大连续亏损: -51.38 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
70K
GBP
GBP
5
0%
100
65%
2%
1.77
2.48
GBP
GBP
0%
1:30