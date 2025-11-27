- 자본
트레이드:
141
이익 거래:
91 (64.53%)
손실 거래:
50 (35.46%)
최고의 거래:
167.60 GBP
최악의 거래:
-119.53 GBP
총 수익:
987.88 GBP (35 475 pips)
총 손실:
-687.57 GBP (19 127 pips)
연속 최대 이익:
8 (28.10 GBP)
연속 최대 이익:
167.60 GBP (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
5.55%
최대 입금량:
83.10%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
41 분
회복 요인:
2.35
롱(주식매수):
41 (29.08%)
숏(주식차입매도):
100 (70.92%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
2.13 GBP
평균 이익:
10.86 GBP
평균 손실:
-13.75 GBP
연속 최대 손실:
4 (-51.38 GBP)
연속 최대 손실:
-119.56 GBP (2)
월별 성장률:
0.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.12 GBP
최대한의:
127.85 GBP (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.17% (119.53 GBP)
자본금별:
0.67% (468.44 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|7
|GBPNZD
|3
|BTCUSD
|2
|EURJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|US500.cash
|1
|USDJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURCAD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|437
|EURUSD
|-102
|GBPUSD
|83
|GBPNZD
|0
|BTCUSD
|4
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|-55
|USDCAD
|0
|US500.cash
|0
|USDJPY
|0
|CADCHF
|2
|EURCAD
|16
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|91
|GBPNZD
|74
|BTCUSD
|23K
|EURJPY
|18
|AUDUSD
|12
|GBPAUD
|-156
|USDCAD
|13
|US500.cash
|0
|USDJPY
|11
|CADCHF
|12
|EURCAD
|52
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +167.60 GBP
최악의 거래: -120 GBP
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +28.10 GBP
연속 최대 손실: -51.38 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
