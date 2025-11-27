- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
64 (64.64%)
Убыточных трейдов:
35 (35.35%)
Лучший трейд:
70.69 GBP
Худший трейд:
-43.19 GBP
Общая прибыль:
567.64 GBP (10 511 pips)
Общий убыток:
-322.58 GBP (12 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.10 GBP)
Макс. прибыль в серии:
85.58 GBP (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
2.34%
Макс. загрузка депозита:
15.36%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
21 (21.21%)
Коротких трейдов:
78 (78.79%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
2.48 GBP
Средняя прибыль:
8.87 GBP
Средний убыток:
-9.22 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.38 GBP)
Макс. убыток в серии:
-67.40 GBP (2)
Прирост в месяц:
0.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.12 GBP
Максимальная:
67.40 GBP (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (4.79 GBP)
По эквити:
0.26% (180.01 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|BTCUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|US500.cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|261
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|-55
|USDCAD
|0
|BTCUSD
|0
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|0
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.1K
|EURUSD
|64
|GBPUSD
|137
|AUDUSD
|12
|GBPAUD
|-156
|USDCAD
|13
|BTCUSD
|5.5K
|EURJPY
|12
|GBPNZD
|45
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.69 GBP
Худший трейд: -43 GBP
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.10 GBP
Макс. убыток в серии: -51.38 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
