Elkin Honorio Otero Mosquera

Trader pro

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
99
Прибыльных трейдов:
64 (64.64%)
Убыточных трейдов:
35 (35.35%)
Лучший трейд:
70.69 GBP
Худший трейд:
-43.19 GBP
Общая прибыль:
567.64 GBP (10 511 pips)
Общий убыток:
-322.58 GBP (12 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.10 GBP)
Макс. прибыль в серии:
85.58 GBP (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
2.34%
Макс. загрузка депозита:
15.36%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
21 (21.21%)
Коротких трейдов:
78 (78.79%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
2.48 GBP
Средняя прибыль:
8.87 GBP
Средний убыток:
-9.22 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-51.38 GBP)
Макс. убыток в серии:
-67.40 GBP (2)
Прирост в месяц:
0.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.12 GBP
Максимальная:
67.40 GBP (0.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (4.79 GBP)
По эквити:
0.26% (180.01 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 75
EURUSD 12
GBPUSD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 2
USDCAD 2
BTCUSD 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
US500.cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 261
EURUSD 50
GBPUSD 57
AUDUSD 2
GBPAUD -55
USDCAD 0
BTCUSD 0
EURJPY 1
GBPNZD 0
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.1K
EURUSD 64
GBPUSD 137
AUDUSD 12
GBPAUD -156
USDCAD 13
BTCUSD 5.5K
EURJPY 12
GBPNZD 45
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.69 GBP
Худший трейд: -43 GBP
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.10 GBP
Макс. убыток в серии: -51.38 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 02:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 14:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 16:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.27 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

