Total de Trades:
103
Transacciones Rentables:
67 (65.04%)
Transacciones Irrentables:
36 (34.95%)
Mejor transacción:
70.69 GBP
Peor transacción:
-43.19 GBP
Beneficio Bruto:
578.89 GBP (28 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-323.20 GBP (12 861 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (28.10 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
85.58 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
2.34%
Carga máxima del depósito:
15.36%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
3.79
Transacciones Largas:
23 (22.33%)
Transacciones Cortas:
80 (77.67%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.48 GBP
Beneficio medio:
8.64 GBP
Pérdidas medias:
-8.98 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-51.38 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67.40 GBP (2)
Crecimiento al mes:
0.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.12 GBP
Máxima:
67.40 GBP (0.10%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (4.79 GBP)
De fondos:
0.26% (180.01 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|US500.cash
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|271
|EURUSD
|50
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|-55
|USDCAD
|0
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|0
|US500.cash
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.3K
|EURUSD
|64
|BTCUSD
|23K
|GBPUSD
|137
|AUDUSD
|12
|GBPAUD
|-156
|USDCAD
|13
|EURJPY
|12
|GBPNZD
|45
|US500.cash
|0
Mejor transacción: +70.69 GBP
Peor transacción: -43 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +28.10 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -51.38 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
70K
GBP
GBP
5
0%
103
65%
2%
1.79
2.48
GBP
GBP
0%
1:30