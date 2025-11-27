SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trader pro
Elkin Honorio Otero Mosquera

Trader pro

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
7.56 GBP
Worst Trade:
-1.12 GBP
Profitto lordo:
7.56 GBP (25 pips)
Perdita lorda:
-1.12 GBP (2 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (7.56 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
7.56 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
6.75
Profitto previsto:
3.22 GBP
Profitto medio:
7.56 GBP
Perdita media:
-1.12 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-1.12 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1.12 GBP (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.12 GBP
Massimale:
1.12 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.56 GBP
Worst Trade: -1 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.56 GBP
Massima perdita consecutiva: -1.12 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 16:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.27 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati