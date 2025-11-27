- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
105 (70.94%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (29.05%)
En iyi işlem:
2 304.96 USD
En kötü işlem:
-717.30 USD
Brüt kâr:
21 487.26 USD (36 231 pips)
Brüt zarar:
-7 025.50 USD (20 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (4 710.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 710.99 USD (17)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
12.84
Alış işlemleri:
106 (71.62%)
Satış işlemleri:
42 (28.38%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
97.71 USD
Ortalama kâr:
204.64 USD
Ortalama zarar:
-163.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 126.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 126.44 USD (3)
Aylık büyüme:
22.10%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 126.44 USD (4.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 304.96 USD
En kötü işlem: -717 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 710.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 126.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
