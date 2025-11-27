- 成长
交易:
187
盈利交易:
121 (64.70%)
亏损交易:
66 (35.29%)
最好交易:
2 304.96 USD
最差交易:
-1 923.84 USD
毛利:
32 167.50 USD (40 573 pips)
毛利亏损:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
最大连续赢利:
17 (4 710.99 USD)
最大连续盈利:
4 710.99 USD (17)
夏普比率:
0.25
交易活动:
2.24%
最大入金加载:
32.44%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
3.27
长期交易:
135 (72.19%)
短期交易:
52 (27.81%)
利润因子:
1.93
预期回报:
82.77 USD
平均利润:
265.85 USD
平均损失:
-252.87 USD
最大连续失误:
7 (-4 394.00 USD)
最大连续亏损:
-4 394.00 USD (7)
每月增长:
12.44%
年度预测:
150.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 735.12 USD (19.03%)
相对跌幅:
结余:
19.03% (4 735.12 USD)
净值:
21.23% (4 276.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ecn
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ecn
|5.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +2 304.96 USD
最差交易: -1 924 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +4 710.99 USD
最大连续亏损: -4 394.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
