Signale / MetaTrader 5 / Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo EA

Stanislav Tomilov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 155%
InstaForex-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
121 (64.70%)
Verlusttrades:
66 (35.29%)
Bester Trade:
2 304.96 USD
Schlechtester Trade:
-1 923.84 USD
Bruttoprofit:
32 167.50 USD (40 573 pips)
Bruttoverlust:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (4 710.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 710.99 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
2.24%
Max deposit load:
32.44%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
3.27
Long-Positionen:
135 (72.19%)
Short-Positionen:
52 (27.81%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
82.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
265.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-252.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-4 394.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 394.00 USD (7)
Wachstum pro Monat :
12.44%
Jahresprognose:
150.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4 735.12 USD (19.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.03% (4 735.12 USD)
Kapital:
21.23% (4 276.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ecn 187
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 5.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 304.96 USD
Schlechtester Trade: -1 924 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 710.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 394.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Vortex Turbo EA
1000 USD pro Monat
155%
0
0
USD
25K
USD
15
100%
187
64%
2%
1.92
82.77
USD
21%
1:500
