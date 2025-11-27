СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo EA

Stanislav Tomilov
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 155%
InstaForex-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
121 (64.70%)
Убыточных трейдов:
66 (35.29%)
Лучший трейд:
2 304.96 USD
Худший трейд:
-1 923.84 USD
Общая прибыль:
32 167.50 USD (40 573 pips)
Общий убыток:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (4 710.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 710.99 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
2.24%
Макс. загрузка депозита:
32.44%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
3.27
Длинных трейдов:
135 (72.19%)
Коротких трейдов:
52 (27.81%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
82.77 USD
Средняя прибыль:
265.85 USD
Средний убыток:
-252.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-4 394.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 394.00 USD (7)
Прирост в месяц:
12.44%
Годовой прогноз:
150.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 735.12 USD (19.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.03% (4 735.12 USD)
По эквити:
21.23% (4 276.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ecn 187
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ecn 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ecn 5.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 304.96 USD
Худший трейд: -1 924 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +4 710.99 USD
Макс. убыток в серии: -4 394.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vortex Turbo EA
1000 USD в месяц
155%
0
0
USD
25K
USD
15
100%
187
64%
2%
1.92
82.77
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.