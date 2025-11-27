- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
121 (64.70%)
Убыточных трейдов:
66 (35.29%)
Лучший трейд:
2 304.96 USD
Худший трейд:
-1 923.84 USD
Общая прибыль:
32 167.50 USD (40 573 pips)
Общий убыток:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (4 710.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 710.99 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
2.24%
Макс. загрузка депозита:
32.44%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
3.27
Длинных трейдов:
135 (72.19%)
Коротких трейдов:
52 (27.81%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
82.77 USD
Средняя прибыль:
265.85 USD
Средний убыток:
-252.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-4 394.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 394.00 USD (7)
Прирост в месяц:
12.44%
Годовой прогноз:
150.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 735.12 USD (19.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.03% (4 735.12 USD)
По эквити:
21.23% (4 276.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ecn
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ecn
|5.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 304.96 USD
Худший трейд: -1 924 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +4 710.99 USD
Макс. убыток в серии: -4 394.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
155%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
15
100%
187
64%
2%
1.92
82.77
USD
USD
21%
1:500