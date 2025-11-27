SinaisSeções
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo EA

Stanislav Tomilov
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 155%
InstaForex-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
121 (64.70%)
Negociações com perda:
66 (35.29%)
Melhor negociação:
2 304.96 USD
Pior negociação:
-1 923.84 USD
Lucro bruto:
32 167.50 USD (40 573 pips)
Perda bruta:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (4 710.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 710.99 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
2.24%
Depósito máximo carregado:
32.44%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
3.27
Negociações longas:
135 (72.19%)
Negociações curtas:
52 (27.81%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
82.77 USD
Lucro médio:
265.85 USD
Perda média:
-252.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-4 394.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 394.00 USD (7)
Crescimento mensal:
12.44%
Previsão anual:
150.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 735.12 USD (19.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.03% (4 735.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.23% (4 276.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ecn 187
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ecn 15K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ecn 5.3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 304.96 USD
Pior negociação: -1 924 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +4 710.99 USD
Máxima perda consecutiva: -4 394.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
