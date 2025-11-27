- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
121 (64.70%)
Negociações com perda:
66 (35.29%)
Melhor negociação:
2 304.96 USD
Pior negociação:
-1 923.84 USD
Lucro bruto:
32 167.50 USD (40 573 pips)
Perda bruta:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (4 710.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 710.99 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
2.24%
Depósito máximo carregado:
32.44%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
3.27
Negociações longas:
135 (72.19%)
Negociações curtas:
52 (27.81%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
82.77 USD
Lucro médio:
265.85 USD
Perda média:
-252.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-4 394.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 394.00 USD (7)
Crescimento mensal:
12.44%
Previsão anual:
150.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 735.12 USD (19.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.03% (4 735.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.23% (4 276.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ecn
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ecn
|5.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 304.96 USD
Pior negociação: -1 924 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +4 710.99 USD
Máxima perda consecutiva: -4 394.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
155%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
15
100%
187
64%
2%
1.92
82.77
USD
USD
21%
1:500