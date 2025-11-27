SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo EA

Stanislav Tomilov
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
0%
InstaForex-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
105 (70.94%)
Perte trades:
43 (29.05%)
Meilleure transaction:
2 304.96 USD
Pire transaction:
-717.30 USD
Bénéfice brut:
21 487.26 USD (36 231 pips)
Perte brute:
-7 025.50 USD (20 132 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (4 710.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 710.99 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
12.84
Longs trades:
106 (71.62%)
Courts trades:
42 (28.38%)
Facteur de profit:
3.06
Rendement attendu:
97.71 USD
Bénéfice moyen:
204.64 USD
Perte moyenne:
-163.38 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 126.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 126.44 USD (3)
Croissance mensuelle:
22.10%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 126.44 USD (4.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecn 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 304.96 USD
Pire transaction: -717 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4 710.99 USD
Perte consécutive maximale: -1 126.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaForex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
