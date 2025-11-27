SeñalesSecciones
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov

Vortex Turbo EA

Stanislav Tomilov
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 155%
InstaForex-Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
187
Transacciones Rentables:
121 (64.70%)
Transacciones Irrentables:
66 (35.29%)
Mejor transacción:
2 304.96 USD
Peor transacción:
-1 923.84 USD
Beneficio Bruto:
32 167.50 USD (40 573 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (4 710.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 710.99 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
2.24%
Carga máxima del depósito:
32.44%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
3.27
Transacciones Largas:
135 (72.19%)
Transacciones Cortas:
52 (27.81%)
Factor de Beneficio:
1.93
Beneficio Esperado:
82.77 USD
Beneficio medio:
265.85 USD
Pérdidas medias:
-252.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-4 394.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 394.00 USD (7)
Crecimiento al mes:
12.44%
Pronóstico anual:
150.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4 735.12 USD (19.03%)
Reducción relativa:
De balance:
19.03% (4 735.12 USD)
De fondos:
21.23% (4 276.80 USD)

  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 304.96 USD
Peor transacción: -1 924 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +4 710.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 394.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
