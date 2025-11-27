- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
121 (64.70%)
損失トレード:
66 (35.29%)
ベストトレード:
2 304.96 USD
最悪のトレード:
-1 923.84 USD
総利益:
32 167.50 USD (40 573 pips)
総損失:
-16 689.09 USD (35 281 pips)
最大連続の勝ち:
17 (4 710.99 USD)
最大連続利益:
4 710.99 USD (17)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
2.24%
最大入金額:
32.44%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
3.27
長いトレード:
135 (72.19%)
短いトレード:
52 (27.81%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
82.77 USD
平均利益:
265.85 USD
平均損失:
-252.87 USD
最大連続の負け:
7 (-4 394.00 USD)
最大連続損失:
-4 394.00 USD (7)
月間成長:
12.44%
年間予想:
150.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 735.12 USD (19.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.03% (4 735.12 USD)
エクイティによる:
21.23% (4 276.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|187
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ecn
|15K
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ecn
|5.3K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 304.96 USD
最悪のトレード: -1 924 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +4 710.99 USD
最大連続損失: -4 394.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
