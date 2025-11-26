- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
669
Kârla kapanan işlemler:
228 (34.08%)
Zararla kapanan işlemler:
441 (65.92%)
En iyi işlem:
1 101.75 USD
En kötü işlem:
-1 056.80 USD
Brüt kâr:
14 234.45 USD (474 738 pips)
Brüt zarar:
-12 818.63 USD (512 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (186.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 644.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.67%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
363
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
376 (56.20%)
Satış işlemleri:
293 (43.80%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
62.43 USD
Ortalama zarar:
-29.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-367.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 259.32 USD (12)
Aylık büyüme:
2.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 086.13 USD
Maksimum:
2 160.22 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|669
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|-38K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 101.75 USD
En kötü işlem: -1 057 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +186.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -367.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1800 USD
0%
0
0
USD
USD
62K
USD
USD
3
99%
669
34%
100%
1.11
2.12
USD
USD
0%
1:100