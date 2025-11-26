- 成長
トレード:
1 564
利益トレード:
635 (40.60%)
損失トレード:
929 (59.40%)
ベストトレード:
1 246.42 USD
最悪のトレード:
-4 321.41 USD
総利益:
36 931.98 USD (786 351 pips)
総損失:
-55 294.90 USD (1 122 576 pips)
最大連続の勝ち:
39 (186.44 USD)
最大連続利益:
1 890.45 USD (14)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
75.80%
最大入金額:
25.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
1 002 (64.07%)
短いトレード:
562 (35.93%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-11.74 USD
平均利益:
58.16 USD
平均損失:
-59.52 USD
最大連続の負け:
53 (-1 400.68 USD)
最大連続損失:
-5 512.41 USD (2)
月間成長:
-32.11%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
18 380.74 USD
最大の:
20 572.55 USD (33.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.92% (20 554.02 USD)
エクイティによる:
10.33% (5 720.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1550
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|-18K
|NAS100.s
|-128
|USDCAD.s
|-98
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|-330K
|NAS100.s
|-6.4K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.
