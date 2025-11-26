SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FuYue 6
Yi Yang

FuYue 6

Yi Yang
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1800 USD al mese
0%
DPrimeVU-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
669
Profit Trade:
228 (34.08%)
Loss Trade:
441 (65.92%)
Best Trade:
1 101.75 USD
Worst Trade:
-1 056.80 USD
Profitto lordo:
14 234.45 USD (474 738 pips)
Perdita lorda:
-12 818.63 USD (512 575 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (186.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 644.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.67%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
363
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
376 (56.20%)
Short Trade:
293 (43.80%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
62.43 USD
Perdita media:
-29.07 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-367.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 259.32 USD (12)
Crescita mensile:
2.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 086.13 USD
Massimale:
2 160.22 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 669
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -38K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 101.75 USD
Worst Trade: -1 057 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +186.44 USD
Massima perdita consecutiva: -367.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.


Non ci sono recensioni
2025.11.26 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FuYue 6
1800USD al mese
0%
0
0
USD
62K
USD
3
99%
669
34%
100%
1.11
2.12
USD
0%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.