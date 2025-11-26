- Crescita
Trade:
669
Profit Trade:
228 (34.08%)
Loss Trade:
441 (65.92%)
Best Trade:
1 101.75 USD
Worst Trade:
-1 056.80 USD
Profitto lordo:
14 234.45 USD (474 738 pips)
Perdita lorda:
-12 818.63 USD (512 575 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (186.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 644.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.67%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
363
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
376 (56.20%)
Short Trade:
293 (43.80%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
62.43 USD
Perdita media:
-29.07 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-367.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 259.32 USD (12)
Crescita mensile:
2.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 086.13 USD
Massimale:
2 160.22 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|669
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|-38K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
