- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 573
Gewinntrades:
642 (40.81%)
Verlusttrades:
931 (59.19%)
Bester Trade:
1 246.42 USD
Schlechtester Trade:
-4 321.41 USD
Bruttoprofit:
37 188.15 USD (787 577 pips)
Bruttoverlust:
-55 506.10 USD (1 123 216 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (186.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 890.45 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
75.80%
Max deposit load:
25.98%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
139
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.89
Long-Positionen:
1 007 (64.02%)
Short-Positionen:
566 (35.98%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-59.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-1 400.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 512.41 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-31.26%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18 380.74 USD
Maximaler:
20 572.55 USD (33.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.92% (20 554.02 USD)
Kapital:
10.33% (5 720.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1558
|NAS100.s
|14
|USDCAD.s
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|-18K
|NAS100.s
|-118
|USDCAD.s
|-98
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|-330K
|NAS100.s
|-5.9K
|USDCAD.s
|-200
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 246.42 USD
Schlechtester Trade: -4 321 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +186.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 400.68 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.
Keine Bewertungen
