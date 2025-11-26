- 成长
交易:
1 548
盈利交易:
623 (40.24%)
亏损交易:
925 (59.75%)
最好交易:
1 246.42 USD
最差交易:
-4 321.41 USD
毛利:
36 211.64 USD (783 835 pips)
毛利亏损:
-54 472.21 USD (1 120 083 pips)
最大连续赢利:
39 (186.44 USD)
最大连续盈利:
1 890.45 USD (14)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
83.82%
最大入金加载:
25.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
178
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
991 (64.02%)
短期交易:
557 (35.98%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-11.80 USD
平均利润:
58.12 USD
平均损失:
-58.89 USD
最大连续失误:
53 (-1 400.68 USD)
最大连续亏损:
-5 512.41 USD (2)
每月增长:
-31.69%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
18 362.21 USD
最大值:
20 554.02 USD (33.05%)
相对跌幅:
结余:
32.92% (20 554.02 USD)
净值:
10.33% (5 720.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1534
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-18K
|NAS100.s
|-128
|USDCAD.s
|-98
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|-330K
|NAS100.s
|-6.4K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 246.42 USD
最差交易: -4 321 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +186.44 USD
最大连续亏损: -1 400.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1800 USD
-30%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
6
99%
1 548
40%
84%
0.66
-11.80
USD
USD
33%
1:100