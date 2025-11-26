- Crescimento
Negociações:
1 564
Negociações com lucro:
635 (40.60%)
Negociações com perda:
929 (59.40%)
Melhor negociação:
1 246.42 USD
Pior negociação:
-4 321.41 USD
Lucro bruto:
36 931.98 USD (786 351 pips)
Perda bruta:
-55 294.90 USD (1 122 576 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (186.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 890.45 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
75.80%
Depósito máximo carregado:
25.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
139
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
1 002 (64.07%)
Negociações curtas:
562 (35.93%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-11.74 USD
Lucro médio:
58.16 USD
Perda média:
-59.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-1 400.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 512.41 USD (2)
Crescimento mensal:
-32.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18 380.74 USD
Máximo:
20 572.55 USD (33.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.92% (20 554.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.33% (5 720.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1550
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|-18K
|NAS100.s
|-128
|USDCAD.s
|-98
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|-330K
|NAS100.s
|-6.4K
|USDCAD.s
|-200
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 246.42 USD
Pior negociação: -4 321 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +186.44 USD
Máxima perda consecutiva: -1 400.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.
