- 자본
- 축소
트레이드:
1 791
이익 거래:
789 (44.05%)
손실 거래:
1 002 (55.95%)
최고의 거래:
1 246.42 USD
최악의 거래:
-4 321.41 USD
총 수익:
46 467.87 USD (865 730 pips)
총 손실:
-63 168.62 USD (1 177 855 pips)
연속 최대 이익:
39 (186.44 USD)
연속 최대 이익:
1 890.45 USD (14)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
74.16%
최대 입금량:
25.98%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
188
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.81
롱(주식매수):
1 141 (63.71%)
숏(주식차입매도):
650 (36.29%)
수익 요인:
0.74
기대수익:
-9.32 USD
평균 이익:
58.89 USD
평균 손실:
-63.04 USD
연속 최대 손실:
53 (-1 400.68 USD)
연속 최대 손실:
-5 512.41 USD (2)
월별 성장률:
-25.47%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18 380.74 USD
최대한의:
20 572.55 USD (33.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.92% (20 554.02 USD)
자본금별:
13.46% (5 934.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1776
|NAS100.s
|14
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-16K
|NAS100.s
|-118
|USDCAD.s
|-98
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-306K
|NAS100.s
|-5.9K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 246.42 USD
최악의 거래: -4 321 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +186.44 USD
연속 최대 손실: -1 400.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1800 USD
-28%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
8
99%
1 791
44%
74%
0.73
-9.32
USD
USD
33%
1:100