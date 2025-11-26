- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 564
Transacciones Rentables:
635 (40.60%)
Transacciones Irrentables:
929 (59.40%)
Mejor transacción:
1 246.42 USD
Peor transacción:
-4 321.41 USD
Beneficio Bruto:
36 931.98 USD (786 351 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 294.90 USD (1 122 576 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (186.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 890.45 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
75.80%
Carga máxima del depósito:
25.98%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
139
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
1 002 (64.07%)
Transacciones Cortas:
562 (35.93%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-11.74 USD
Beneficio medio:
58.16 USD
Pérdidas medias:
-59.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
53 (-1 400.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 512.41 USD (2)
Crecimiento al mes:
-32.11%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
18 380.74 USD
Máxima:
20 572.55 USD (33.08%)
Reducción relativa:
De balance:
32.92% (20 554.02 USD)
De fondos:
10.33% (5 720.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1550
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|-18K
|NAS100.s
|-128
|USDCAD.s
|-98
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|-330K
|NAS100.s
|-6.4K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 246.42 USD
Peor transacción: -4 321 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +186.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 400.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DPrimeVU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1800 USD al mes
-30%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
7
99%
1 564
40%
76%
0.66
-11.74
USD
USD
33%
1:100