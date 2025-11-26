СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FuYue 6
Yi Yang

FuYue 6

Yi Yang
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1800 USD в месяц
прирост с 2025 -30%
DPrimeVU-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 548
Прибыльных трейдов:
623 (40.24%)
Убыточных трейдов:
925 (59.75%)
Лучший трейд:
1 246.42 USD
Худший трейд:
-4 321.41 USD
Общая прибыль:
36 211.64 USD (783 835 pips)
Общий убыток:
-54 472.21 USD (1 120 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (186.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 890.45 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
83.82%
Макс. загрузка депозита:
25.98%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
991 (64.02%)
Коротких трейдов:
557 (35.98%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-11.80 USD
Средняя прибыль:
58.12 USD
Средний убыток:
-58.89 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-1 400.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 512.41 USD (2)
Прирост в месяц:
-31.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 362.21 USD
Максимальная:
20 554.02 USD (33.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.92% (20 554.02 USD)
По эквити:
10.33% (5 720.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 1534
NAS100.s 13
USDCAD.s 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -18K
NAS100.s -128
USDCAD.s -98
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s -330K
NAS100.s -6.4K
USDCAD.s -200
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 246.42 USD
Худший трейд: -4 321 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +186.44 USD
Макс. убыток в серии: -1 400.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

You need $90,000 to copy their trades; otherwise, there is a risk of loss.


Нет отзывов
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FuYue 6
1800 USD в месяц
-30%
0
0
USD
42K
USD
6
99%
1 548
40%
84%
0.66
-11.80
USD
33%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.