- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 548
Прибыльных трейдов:
623 (40.24%)
Убыточных трейдов:
925 (59.75%)
Лучший трейд:
1 246.42 USD
Худший трейд:
-4 321.41 USD
Общая прибыль:
36 211.64 USD (783 835 pips)
Общий убыток:
-54 472.21 USD (1 120 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (186.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 890.45 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
83.82%
Макс. загрузка депозита:
25.98%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
991 (64.02%)
Коротких трейдов:
557 (35.98%)
Профит фактор:
0.66
Мат. ожидание:
-11.80 USD
Средняя прибыль:
58.12 USD
Средний убыток:
-58.89 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-1 400.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 512.41 USD (2)
Прирост в месяц:
-31.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 362.21 USD
Максимальная:
20 554.02 USD (33.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.92% (20 554.02 USD)
По эквити:
10.33% (5 720.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1534
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|-18K
|NAS100.s
|-128
|USDCAD.s
|-98
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|-330K
|NAS100.s
|-6.4K
|USDCAD.s
|-200
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 246.42 USD
Худший трейд: -4 321 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +186.44 USD
Макс. убыток в серии: -1 400.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1800 USD в месяц
-30%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
6
99%
1 548
40%
84%
0.66
-11.80
USD
USD
33%
1:100