- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
19 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.31 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
14.25 USD (1 891 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
19 (14.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.25 USD (19)
Sharpe oranı:
3.61
Alım-satım etkinliği:
0.57%
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
12 (63.16%)
Satış işlemleri:
7 (36.84%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.07% (0.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|596
|GBPAUD
|397
|GBPUSD
|298
|AUDCAD
|200
|AUDUSD
|200
|EURGBP
|100
|USDCAD
|100
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.31 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +14.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Standard4
|0.00 × 1
|
PRC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 50
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
IMMFX-Real
|0.00 × 6
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 8
|0.00 × 22
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
WhittworthInvesting-Real
|0.00 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 63
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 122
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 21
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 8
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 30
|
AKFXFinancial-Live-2
|0.00 × 8
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live3
|0.00 × 24
|
Exness-Real9
|0.00 × 60
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 13
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
19
100%
1%
n/a
0.75
USD
USD
0%
1:500