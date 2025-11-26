- Прирост
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
58 (80.55%)
Убыточных трейдов:
14 (19.44%)
Лучший трейд:
6.44 USD
Худший трейд:
-14.13 USD
Общая прибыль:
73.25 USD (7 324 pips)
Общий убыток:
-58.61 USD (4 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (15.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.05 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
99.29%
Макс. загрузка депозита:
3.50%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
34 (47.22%)
Коротких трейдов:
38 (52.78%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-42.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.02 USD (5)
Прирост в месяц:
1.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
42.02 USD (3.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.99% (42.02 USD)
По эквити:
7.92% (83.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|EURNZD
|12
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|5
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|EURNZD
|7
|USDCAD
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|8
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|3
|AUDUSD
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|546
|EURNZD
|1.2K
|USDCAD
|507
|EURUSD
|449
|EURGBP
|700
|AUDCAD
|529
|GBPAUD
|496
|AUDUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.44 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15.25 USD
Макс. убыток в серии: -42.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 31
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 293
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 13
|
FTMO-Server2
|0.00 × 34
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
100%
72
80%
99%
1.24
0.20
USD
USD
8%
1:500