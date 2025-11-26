Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Standard4 0.00 × 1 PRC-Live 0.00 × 1 TradeMax-Live2 0.00 × 50 KeyToMarkets-Demo 0.00 × 4 IMMFX-Real 0.00 × 6 BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 GoMarkets-Real 8 0.00 × 22 VantageFX-Demo 0.00 × 3 WhittworthInvesting-Real 0.00 × 2 EBCFinancialGroupKY-Live 0.00 × 4 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 63 AbsoluteProfitEX-Primary 0.00 × 2 MTBank-LIVE-1 0.00 × 122 TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 21 VTMarkets-Live 4 0.00 × 2 TiranForex-Live 0.00 × 8 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 30 AKFXFinancial-Live-2 0.00 × 8 BidtopiaCapital-Live 0.00 × 1 LandFX-Live3 0.00 × 24 Exness-Real9 0.00 × 60 IronFXBM-Real4 0.00 × 13 FPMarkets-Live4 0.00 × 4 868 plus...