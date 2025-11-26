- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
58 (80.55%)
Transacciones Irrentables:
14 (19.44%)
Mejor transacción:
6.44 USD
Peor transacción:
-14.13 USD
Beneficio Bruto:
73.25 USD (7 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-58.61 USD (4 509 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (15.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.05 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
99.29%
Carga máxima del depósito:
3.50%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
34 (47.22%)
Transacciones Cortas:
38 (52.78%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
1.26 USD
Pérdidas medias:
-4.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-42.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.02 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
42.02 USD (3.99%)
Reducción relativa:
De balance:
3.99% (42.02 USD)
De fondos:
7.92% (83.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|EURNZD
|12
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|5
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|8
|EURNZD
|7
|USDCAD
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|8
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|3
|AUDUSD
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|546
|EURNZD
|1.2K
|USDCAD
|507
|EURUSD
|449
|EURGBP
|700
|AUDCAD
|529
|GBPAUD
|496
|AUDUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.44 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +15.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 31
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 293
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 13
|
FTMO-Server2
|0.00 × 34
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
otros 1016...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
