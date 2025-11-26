SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Avto MultiFX
Aleksandr Skochko

Avto MultiFX

Aleksandr Skochko
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 1%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
72
Transacciones Rentables:
58 (80.55%)
Transacciones Irrentables:
14 (19.44%)
Mejor transacción:
6.44 USD
Peor transacción:
-14.13 USD
Beneficio Bruto:
73.25 USD (7 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-58.61 USD (4 509 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (15.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.05 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
99.29%
Carga máxima del depósito:
3.50%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
34 (47.22%)
Transacciones Cortas:
38 (52.78%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
1.26 USD
Pérdidas medias:
-4.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-42.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.02 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
42.02 USD (3.99%)
Reducción relativa:
De balance:
3.99% (42.02 USD)
De fondos:
7.92% (83.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 16
EURNZD 12
USDCAD 11
EURUSD 10
EURGBP 7
AUDCAD 6
GBPAUD 5
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 8
EURNZD 7
USDCAD 9
EURUSD 7
EURGBP 8
AUDCAD 4
GBPAUD 3
AUDUSD -31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 546
EURNZD 1.2K
USDCAD 507
EURUSD 449
EURGBP 700
AUDCAD 529
GBPAUD 496
AUDUSD -1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.44 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +15.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Hankotrade-Live
0.00 × 31
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
LiteForex-Cent2.com
0.00 × 6
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 293
VARIANSE-Main
0.00 × 8
CedarLLC-Real2
0.00 × 13
FTMO-Server2
0.00 × 34
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
otros 1016...
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

