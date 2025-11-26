- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
58 (80.55%)
亏损交易:
14 (19.44%)
最好交易:
6.44 USD
最差交易:
-14.13 USD
毛利:
73.25 USD (7 324 pips)
毛利亏损:
-58.61 USD (4 509 pips)
最大连续赢利:
20 (15.25 USD)
最大连续盈利:
21.05 USD (18)
夏普比率:
0.07
交易活动:
99.29%
最大入金加载:
3.50%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.35
长期交易:
34 (47.22%)
短期交易:
38 (52.78%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-4.19 USD
最大连续失误:
5 (-42.02 USD)
最大连续亏损:
-42.02 USD (5)
每月增长:
1.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
42.02 USD (3.99%)
相对跌幅:
结余:
3.99% (42.02 USD)
净值:
7.92% (83.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|EURNZD
|12
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|5
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|8
|EURNZD
|7
|USDCAD
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|8
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|3
|AUDUSD
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|546
|EURNZD
|1.2K
|USDCAD
|507
|EURUSD
|449
|EURGBP
|700
|AUDCAD
|529
|GBPAUD
|496
|AUDUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.44 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +15.25 USD
最大连续亏损: -42.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 31
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 293
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 13
|
FTMO-Server2
|0.00 × 34
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
100%
72
80%
99%
1.24
0.20
USD
USD
8%
1:500