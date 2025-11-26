- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
58 (80.55%)
損失トレード:
14 (19.44%)
ベストトレード:
6.44 USD
最悪のトレード:
-14.13 USD
総利益:
73.25 USD (7 324 pips)
総損失:
-58.61 USD (4 509 pips)
最大連続の勝ち:
20 (15.25 USD)
最大連続利益:
21.05 USD (18)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
99.29%
最大入金額:
3.50%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
34 (47.22%)
短いトレード:
38 (52.78%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
1.26 USD
平均損失:
-4.19 USD
最大連続の負け:
5 (-42.02 USD)
最大連続損失:
-42.02 USD (5)
月間成長:
1.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
42.02 USD (3.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.99% (42.02 USD)
エクイティによる:
7.92% (83.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|EURNZD
|12
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|5
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|8
|EURNZD
|7
|USDCAD
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|8
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|3
|AUDUSD
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|546
|EURNZD
|1.2K
|USDCAD
|507
|EURUSD
|449
|EURGBP
|700
|AUDCAD
|529
|GBPAUD
|496
|AUDUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.44 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +15.25 USD
最大連続損失: -42.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 31
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 293
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 13
|
FTMO-Server2
|0.00 × 34
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
1016 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
100%
72
80%
99%
1.24
0.20
USD
USD
8%
1:500