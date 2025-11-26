- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.31 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
14.25 USD (1 891 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
19 (14.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.25 USD (19)
Indice di Sharpe:
3.61
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
12 (63.16%)
Short Trade:
7 (36.84%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|596
|GBPAUD
|397
|GBPUSD
|298
|AUDCAD
|200
|AUDUSD
|200
|EURGBP
|100
|USDCAD
|100
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.31 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +14.25 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Standard4
|0.00 × 1
|
PRC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 50
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
IMMFX-Real
|0.00 × 6
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 8
|0.00 × 22
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
WhittworthInvesting-Real
|0.00 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 63
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 122
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 21
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 8
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 30
|
AKFXFinancial-Live-2
|0.00 × 8
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live3
|0.00 × 24
|
Exness-Real9
|0.00 × 60
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 13
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 4
