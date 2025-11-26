- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
58 (80.55%)
Negociações com perda:
14 (19.44%)
Melhor negociação:
6.44 USD
Pior negociação:
-14.13 USD
Lucro bruto:
73.25 USD (7 324 pips)
Perda bruta:
-58.61 USD (4 509 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (15.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.05 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
99.29%
Depósito máximo carregado:
3.50%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
34 (47.22%)
Negociações curtas:
38 (52.78%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.20 USD
Lucro médio:
1.26 USD
Perda média:
-4.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-42.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.02 USD (5)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
42.02 USD (3.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.99% (42.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.92% (83.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|EURNZD
|12
|USDCAD
|11
|EURUSD
|10
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|6
|GBPAUD
|5
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|8
|EURNZD
|7
|USDCAD
|9
|EURUSD
|7
|EURGBP
|8
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|3
|AUDUSD
|-31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|546
|EURNZD
|1.2K
|USDCAD
|507
|EURUSD
|449
|EURGBP
|700
|AUDCAD
|529
|GBPAUD
|496
|AUDUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.44 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +15.25 USD
Máxima perda consecutiva: -42.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 31
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 293
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 13
|
FTMO-Server2
|0.00 × 34
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
