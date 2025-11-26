SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Avto MultiFX
Aleksandr Skochko

Avto MultiFX

Aleksandr Skochko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
58 (80.55%)
Verlusttrades:
14 (19.44%)
Bester Trade:
6.44 USD
Schlechtester Trade:
-14.13 USD
Bruttoprofit:
73.25 USD (7 324 pips)
Bruttoverlust:
-58.61 USD (4 509 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (15.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.05 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
99.29%
Max deposit load:
3.50%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
34 (47.22%)
Short-Positionen:
38 (52.78%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-42.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.02 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
42.02 USD (3.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.99% (42.02 USD)
Kapital:
7.92% (83.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 16
EURNZD 12
USDCAD 11
EURUSD 10
EURGBP 7
AUDCAD 6
GBPAUD 5
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 8
EURNZD 7
USDCAD 9
EURUSD 7
EURGBP 8
AUDCAD 4
GBPAUD 3
AUDUSD -31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 546
EURNZD 1.2K
USDCAD 507
EURUSD 449
EURGBP 700
AUDCAD 529
GBPAUD 496
AUDUSD -1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.44 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hankotrade-Live
0.00 × 31
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
LiteForex-Cent2.com
0.00 × 6
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 293
VARIANSE-Main
0.00 × 8
CedarLLC-Real2
0.00 × 13
FTMO-Server2
0.00 × 34
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
noch 1016 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 08:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
