İşlemler:
1 602
Kârla kapanan işlemler:
1 047 (65.35%)
Zararla kapanan işlemler:
555 (34.64%)
En iyi işlem:
2 072.50 USD
En kötü işlem:
-1 327.50 USD
Brüt kâr:
132 345.52 USD (610 705 pips)
Brüt zarar:
-108 094.44 USD (462 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (2 858.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 055.15 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.27%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
695 (43.38%)
Satış işlemleri:
907 (56.62%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
15.14 USD
Ortalama kâr:
126.40 USD
Ortalama zarar:
-194.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-22 698.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 698.14 USD (26)
Aylık büyüme:
4.77%
Yıllık tahmin:
57.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20 963.45 USD
Maksimum:
22 698.14 USD (54.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.39% (22 698.14 USD)
Varlığa göre:
1.11% (715.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCADp
|271
|GBPNZDp
|256
|GBPAUDp
|253
|USDCADp
|236
|EURCHFp
|189
|EURGBPp
|163
|GBPCHFp
|124
|EURUSDp
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCADp
|7.9K
|GBPNZDp
|13K
|GBPAUDp
|13K
|USDCADp
|2.9K
|EURCHFp
|-1.1K
|EURGBPp
|-2.5K
|GBPCHFp
|-5.1K
|EURUSDp
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCADp
|28K
|GBPNZDp
|72K
|GBPAUDp
|59K
|USDCADp
|18K
|EURCHFp
|4.6K
|EURGBPp
|-7.1K
|GBPCHFp
|-12K
|EURUSDp
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 072.50 USD
En kötü işlem: -1 328 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +2 858.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 698.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，具体收益看年份，属于低风险，低收益，理财型策略
İnceleme yok
