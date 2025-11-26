SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Swing Captor 2
Dingjia Xiong

Swing Captor 2

Dingjia Xiong
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 61%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 602
Kârla kapanan işlemler:
1 047 (65.35%)
Zararla kapanan işlemler:
555 (34.64%)
En iyi işlem:
2 072.50 USD
En kötü işlem:
-1 327.50 USD
Brüt kâr:
132 345.52 USD (610 705 pips)
Brüt zarar:
-108 094.44 USD (462 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (2 858.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 055.15 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.27%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
695 (43.38%)
Satış işlemleri:
907 (56.62%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
15.14 USD
Ortalama kâr:
126.40 USD
Ortalama zarar:
-194.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-22 698.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 698.14 USD (26)
Aylık büyüme:
4.77%
Yıllık tahmin:
57.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20 963.45 USD
Maksimum:
22 698.14 USD (54.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.39% (22 698.14 USD)
Varlığa göre:
1.11% (715.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADp 271
GBPNZDp 256
GBPAUDp 253
USDCADp 236
EURCHFp 189
EURGBPp 163
GBPCHFp 124
EURUSDp 110
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADp 7.9K
GBPNZDp 13K
GBPAUDp 13K
USDCADp 2.9K
EURCHFp -1.1K
EURGBPp -2.5K
GBPCHFp -5.1K
EURUSDp -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADp 28K
GBPNZDp 72K
GBPAUDp 59K
USDCADp 18K
EURCHFp 4.6K
EURGBPp -7.1K
GBPCHFp -12K
EURUSDp -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 072.50 USD
En kötü işlem: -1 328 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +2 858.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 698.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，具体收益看年份，属于低风险，低收益，理财型策略
İnceleme yok
2025.11.26 12:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.38% of days out of 525 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 12:33
A large drawdown may occur on the account again
