SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Swing Captor 2
Dingjia Xiong

Swing Captor 2

Dingjia Xiong
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 61%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 602
Bénéfice trades:
1 047 (65.35%)
Perte trades:
555 (34.64%)
Meilleure transaction:
2 072.50 USD
Pire transaction:
-1 327.50 USD
Bénéfice brut:
132 345.52 USD (610 705 pips)
Perte brute:
-108 094.44 USD (462 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (2 858.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 055.15 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.27%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.07
Longs trades:
695 (43.38%)
Courts trades:
907 (56.62%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
15.14 USD
Bénéfice moyen:
126.40 USD
Perte moyenne:
-194.76 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-22 698.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-22 698.14 USD (26)
Croissance mensuelle:
4.77%
Prévision annuelle:
57.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20 963.45 USD
Maximal:
22 698.14 USD (54.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.39% (22 698.14 USD)
Par fonds propres:
1.11% (715.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCADp 271
GBPNZDp 256
GBPAUDp 253
USDCADp 236
EURCHFp 189
EURGBPp 163
GBPCHFp 124
EURUSDp 110
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCADp 7.9K
GBPNZDp 13K
GBPAUDp 13K
USDCADp 2.9K
EURCHFp -1.1K
EURGBPp -2.5K
GBPCHFp -5.1K
EURUSDp -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCADp 28K
GBPNZDp 72K
GBPAUDp 59K
USDCADp 18K
EURCHFp 4.6K
EURGBPp -7.1K
GBPCHFp -12K
EURUSDp -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 072.50 USD
Pire transaction: -1 328 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +2 858.18 USD
Perte consécutive maximale: -22 698.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CWGMarketsSVGLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，具体收益看年份，属于低风险，低收益，理财型策略
Aucun avis
2025.11.26 12:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.38% of days out of 525 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 12:33
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Swing Captor 2
30 USD par mois
61%
0
0
USD
64K
USD
75
100%
1 602
65%
100%
1.22
15.14
USD
54%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.