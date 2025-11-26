- Croissance
Trades:
1 602
Bénéfice trades:
1 047 (65.35%)
Perte trades:
555 (34.64%)
Meilleure transaction:
2 072.50 USD
Pire transaction:
-1 327.50 USD
Bénéfice brut:
132 345.52 USD (610 705 pips)
Perte brute:
-108 094.44 USD (462 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (2 858.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 055.15 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.27%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.07
Longs trades:
695 (43.38%)
Courts trades:
907 (56.62%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
15.14 USD
Bénéfice moyen:
126.40 USD
Perte moyenne:
-194.76 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-22 698.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-22 698.14 USD (26)
Croissance mensuelle:
4.77%
Prévision annuelle:
57.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20 963.45 USD
Maximal:
22 698.14 USD (54.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.39% (22 698.14 USD)
Par fonds propres:
1.11% (715.79 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURCADp
|271
|GBPNZDp
|256
|GBPAUDp
|253
|USDCADp
|236
|EURCHFp
|189
|EURGBPp
|163
|GBPCHFp
|124
|EURUSDp
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURCADp
|7.9K
|GBPNZDp
|13K
|GBPAUDp
|13K
|USDCADp
|2.9K
|EURCHFp
|-1.1K
|EURGBPp
|-2.5K
|GBPCHFp
|-5.1K
|EURUSDp
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURCADp
|28K
|GBPNZDp
|72K
|GBPAUDp
|59K
|USDCADp
|18K
|EURCHFp
|4.6K
|EURGBPp
|-7.1K
|GBPCHFp
|-12K
|EURUSDp
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 072.50 USD
Pire transaction: -1 328 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +2 858.18 USD
Perte consécutive maximale: -22 698.14 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CWGMarketsSVGLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，具体收益看年份，属于低风险，低收益，理财型策略
