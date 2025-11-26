- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 602
Profit Trade:
1 047 (65.35%)
Loss Trade:
555 (34.64%)
Best Trade:
2 072.50 USD
Worst Trade:
-1 327.50 USD
Profitto lordo:
132 345.52 USD (610 705 pips)
Perdita lorda:
-108 094.44 USD (462 233 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (2 858.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 055.15 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
695 (43.38%)
Short Trade:
907 (56.62%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
15.14 USD
Profitto medio:
126.40 USD
Perdita media:
-194.76 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-22 698.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 698.14 USD (26)
Crescita mensile:
4.77%
Previsione annuale:
57.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20 963.45 USD
Massimale:
22 698.14 USD (54.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.39% (22 698.14 USD)
Per equità:
1.16% (743.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCADp
|271
|GBPNZDp
|256
|GBPAUDp
|253
|USDCADp
|236
|EURCHFp
|189
|EURGBPp
|163
|GBPCHFp
|124
|EURUSDp
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCADp
|7.9K
|GBPNZDp
|13K
|GBPAUDp
|13K
|USDCADp
|2.9K
|EURCHFp
|-1.1K
|EURGBPp
|-2.5K
|GBPCHFp
|-5.1K
|EURUSDp
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCADp
|28K
|GBPNZDp
|72K
|GBPAUDp
|59K
|USDCADp
|18K
|EURCHFp
|4.6K
|EURGBPp
|-7.1K
|GBPCHFp
|-12K
|EURUSDp
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 072.50 USD
Worst Trade: -1 328 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +2 858.18 USD
Massima perdita consecutiva: -22 698.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CWGMarketsSVGLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，具体收益看年份，属于低风险，低收益，理财型策略
