Dingjia Xiong

Swing Captor 2

Dingjia Xiong
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 61%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 602
Profit Trade:
1 047 (65.35%)
Loss Trade:
555 (34.64%)
Best Trade:
2 072.50 USD
Worst Trade:
-1 327.50 USD
Profitto lordo:
132 345.52 USD (610 705 pips)
Perdita lorda:
-108 094.44 USD (462 233 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (2 858.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 055.15 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
695 (43.38%)
Short Trade:
907 (56.62%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
15.14 USD
Profitto medio:
126.40 USD
Perdita media:
-194.76 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-22 698.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 698.14 USD (26)
Crescita mensile:
4.77%
Previsione annuale:
57.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20 963.45 USD
Massimale:
22 698.14 USD (54.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.39% (22 698.14 USD)
Per equità:
1.16% (743.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADp 271
GBPNZDp 256
GBPAUDp 253
USDCADp 236
EURCHFp 189
EURGBPp 163
GBPCHFp 124
EURUSDp 110
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADp 7.9K
GBPNZDp 13K
GBPAUDp 13K
USDCADp 2.9K
EURCHFp -1.1K
EURGBPp -2.5K
GBPCHFp -5.1K
EURUSDp -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADp 28K
GBPNZDp 72K
GBPAUDp 59K
USDCADp 18K
EURCHFp 4.6K
EURGBPp -7.1K
GBPCHFp -12K
EURUSDp -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 072.50 USD
Worst Trade: -1 328 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +2 858.18 USD
Massima perdita consecutiva: -22 698.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CWGMarketsSVGLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，具体收益看年份，属于低风险，低收益，理财型策略
Non ci sono recensioni
2025.11.26 12:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.38% of days out of 525 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 12:33
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Swing Captor 2
30USD al mese
61%
0
0
USD
64K
USD
75
100%
1 602
65%
100%
1.22
15.14
USD
54%
1:100
