- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCADp
|283
|GBPNZDp
|264
|GBPAUDp
|260
|USDCADp
|242
|EURCHFp
|198
|EURGBPp
|169
|GBPCHFp
|124
|EURUSDp
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCADp
|8.5K
|GBPNZDp
|14K
|GBPAUDp
|14K
|USDCADp
|3.1K
|EURCHFp
|-1.5K
|EURGBPp
|-2.2K
|GBPCHFp
|-5.1K
|EURUSDp
|-4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCADp
|31K
|GBPNZDp
|76K
|GBPAUDp
|62K
|USDCADp
|18K
|EURCHFp
|3.5K
|EURGBPp
|-6K
|GBPCHFp
|-12K
|EURUSDp
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CWGMarketsSVGLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，每年获得正回报，十年复盘无压力
交易逻辑
神话壹代EA主要进行波段交易，加仓方式采取网格方式，出场回调到支撑阻力位即出场，出场的时候不看盈亏，主要遇到支撑阻力位就会出场。
主要交易逻辑归纳为 顶底入场+网格加仓+回调出场
神话EA交易品种 (饼图数据)
- 13% USDCAD
- 13% GBPCHF
- 13% EURGBP
- 13% EURCAD
- 12% EURCHF
- 12% EURUSD
- 12% GBPNZD
- 12% GBPAUD
(注：饼图显示各品种占比非常均衡，约在12%-13%之间)
各品种盈亏贡献比 (饼图数据)
- GBPAUD 19%
- GBPNZD 27%
- EURUSD 5%
- EURCHF 12%
- EURCAD 10%
- EURGBP 11%
- GBPCHF 11%
- USDCAD 5%
详细参数与说明
神话EA最低使用资金为3000美金，我们以1万美金为例进行仓位配比：
保守模式： 1万美金起始开仓手数0.01，最大开仓手数0.16，8货币全开，最大浮亏预计20%，回撤预计10%以内，年化50%；
标准模式： 1万美金起始开仓手数0.03，最大开仓手数0.18，8货币全开，最大浮亏预计30%，回撤预计20%以内，年化70%；
激进模式： 1万美金起始开仓手数0.05，最大开仓手数0.20，8货币全开，最大浮亏40%，最大回撤预计30%以内，年化100%；
神话EA属于中线交易策略，平均持仓时间为45小时，所以点差影响不大，各账户类型适用（ECN账号以及标准账号）。
神话EA交易主流货币对，各平台适用，不挑选平台，建议选择正规平台即可。
这是一款全自动的交易策略，非农，利率决议可以不用避开，全程运行即可，关于人工干预方面，我们提供了一键平仓的界面控制按钮，但是一般情况建议EA自己运行，不用人工干预。
神话EA采用多货币运行，由于MT4不支持多线程回测，所以无法在MT4上面进行复盘，我们开发都是基于MT5的，MT5支持多线程回测。
目前正式版运行提供MT4版本和MT5版本，建议使用MT4。
风控措施
风控措施①：回调止损出场，不执着于扛单
风控措施②：添加综合止损，避免黑天鹅
风控措施③：植入恶意BUG检测，为EA运行保驾护航
USD
USD
USD