经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，每年获得正回报，十年复盘无压力

交易逻辑

神话壹代EA主要进行波段交易，加仓方式采取网格方式，出场回调到支撑阻力位即出场，出场的时候不看盈亏，主要遇到支撑阻力位就会出场。

主要交易逻辑归纳为 顶底入场+网格加仓+回调出场

神话EA交易品种 (饼图数据)

13% USDCAD

13% GBPCHF

13% EURGBP

13% EURCAD

12% EURCHF

12% EURUSD

12% GBPNZD

12% GBPAUD

(注：饼图显示各品种占比非常均衡，约在12%-13%之间)

各品种盈亏贡献比 (饼图数据)

GBPAUD 19%

GBPNZD 27%

EURUSD 5%

EURCHF 12%

EURCAD 10%

EURGBP 11%

GBPCHF 11%

USDCAD 5%

详细参数与说明

神话EA最低使用资金为3000美金，我们以1万美金为例进行仓位配比：

保守模式： 1万美金起始开仓手数0.01，最大开仓手数0.16，8货币全开，最大浮亏预计20%，回撤预计10%以内，年化50%；

标准模式： 1万美金起始开仓手数0.03，最大开仓手数0.18，8货币全开，最大浮亏预计30%，回撤预计20%以内，年化70%；

激进模式： 1万美金起始开仓手数0.05，最大开仓手数0.20，8货币全开，最大浮亏40%，最大回撤预计30%以内，年化100%；

神话EA属于中线交易策略，平均持仓时间为45小时，所以点差影响不大，各账户类型适用（ECN账号以及标准账号）。

神话EA交易主流货币对，各平台适用，不挑选平台，建议选择正规平台即可。

这是一款全自动的交易策略，非农，利率决议可以不用避开，全程运行即可，关于人工干预方面，我们提供了一键平仓的界面控制按钮，但是一般情况建议EA自己运行，不用人工干预。

神话EA采用多货币运行，由于MT4不支持多线程回测，所以无法在MT4上面进行复盘，我们开发都是基于MT5的，MT5支持多线程回测。

目前正式版运行提供MT4版本和MT5版本，建议使用MT4。

风控措施

风控措施①：回调止损出场，不执着于扛单

风控措施②：添加综合止损，避免黑天鹅

风控措施③：植入恶意BUG检测，为EA运行保驾护航



