Dingjia Xiong

Swing Captor 2

Dingjia Xiong
可靠性
79
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 65%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 650
盈利交易:
1 079 (65.39%)
亏损交易:
571 (34.61%)
最好交易:
2 072.50 USD
最差交易:
-1 327.50 USD
毛利:
134 993.78 USD (625 215 pips)
毛利亏损:
-109 062.74 USD (466 674 pips)
最大连续赢利:
26 (2 858.18 USD)
最大连续盈利:
7 055.15 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.14
长期交易:
723 (43.82%)
短期交易:
927 (56.18%)
利润因子:
1.24
预期回报:
15.72 USD
平均利润:
125.11 USD
平均损失:
-191.00 USD
最大连续失误:
26 (-22 698.14 USD)
最大连续亏损:
-22 698.14 USD (26)
每月增长:
6.04%
年度预测:
73.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20 963.45 USD
最大值:
22 698.14 USD (54.39%)
相对跌幅:
结余:
54.39% (22 698.14 USD)
净值:
2.08% (1 327.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCADp 283
GBPNZDp 264
GBPAUDp 260
USDCADp 242
EURCHFp 198
EURGBPp 169
GBPCHFp 124
EURUSDp 110
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCADp 8.5K
GBPNZDp 14K
GBPAUDp 14K
USDCADp 3.1K
EURCHFp -1.5K
EURGBPp -2.2K
GBPCHFp -5.1K
EURUSDp -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCADp 31K
GBPNZDp 76K
GBPAUDp 62K
USDCADp 18K
EURCHFp 3.5K
EURGBPp -6K
GBPCHFp -12K
EURUSDp -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 072.50 USD
最差交易: -1 328 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +2 858.18 USD
最大连续亏损: -22 698.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CWGMarketsSVGLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

经典的指标回调型策略，适合风险厌恶者，收益在30%-100%之间，每年获得正回报，十年复盘无压力

交易逻辑

神话壹代EA主要进行波段交易，加仓方式采取网格方式，出场回调到支撑阻力位即出场，出场的时候不看盈亏，主要遇到支撑阻力位就会出场。
主要交易逻辑归纳为 顶底入场+网格加仓+回调出场

神话EA交易品种 (饼图数据)

  • 13% USDCAD
  • 13% GBPCHF
  • 13% EURGBP
  • 13% EURCAD
  • 12% EURCHF
  • 12% EURUSD
  • 12% GBPNZD
  • 12% GBPAUD
    (注：饼图显示各品种占比非常均衡，约在12%-13%之间)

各品种盈亏贡献比 (饼图数据)

  • GBPAUD 19%
  • GBPNZD 27%
  • EURUSD 5%
  • EURCHF 12%
  • EURCAD 10%
  • EURGBP 11%
  • GBPCHF 11%
  • USDCAD 5%

详细参数与说明

神话EA最低使用资金为3000美金，我们以1万美金为例进行仓位配比：
保守模式： 1万美金起始开仓手数0.01，最大开仓手数0.16，8货币全开，最大浮亏预计20%，回撤预计10%以内，年化50%；
标准模式： 1万美金起始开仓手数0.03，最大开仓手数0.18，8货币全开，最大浮亏预计30%，回撤预计20%以内，年化70%；
激进模式： 1万美金起始开仓手数0.05，最大开仓手数0.20，8货币全开，最大浮亏40%，最大回撤预计30%以内，年化100%；

神话EA属于中线交易策略，平均持仓时间为45小时，所以点差影响不大，各账户类型适用（ECN账号以及标准账号）。
神话EA交易主流货币对，各平台适用，不挑选平台，建议选择正规平台即可。
这是一款全自动的交易策略，非农，利率决议可以不用避开，全程运行即可，关于人工干预方面，我们提供了一键平仓的界面控制按钮，但是一般情况建议EA自己运行，不用人工干预。
神话EA采用多货币运行，由于MT4不支持多线程回测，所以无法在MT4上面进行复盘，我们开发都是基于MT5的，MT5支持多线程回测。
目前正式版运行提供MT4版本和MT5版本，建议使用MT4。

风控措施
风控措施①：回调止损出场，不执着于扛单
风控措施②：添加综合止损，避免黑天鹅
风控措施③：植入恶意BUG检测，为EA运行保驾护航


没有评论
2025.11.26 12:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.38% of days out of 525 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 12:33
A large drawdown may occur on the account again
