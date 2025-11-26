- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
155 (75.60%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (24.39%)
En iyi işlem:
89.00 USD
En kötü işlem:
-8.12 USD
Brüt kâr:
1 336.73 USD (1 234 693 pips)
Brüt zarar:
-151.77 USD (13 124 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (138.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.26 USD (5)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
131.37
Alış işlemleri:
107 (52.20%)
Satış işlemleri:
98 (47.80%)
Kâr faktörü:
8.81
Beklenen getiri:
5.78 USD
Ortalama kâr:
8.62 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.25 USD (2)
Aylık büyüme:
32.18%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.98 USD
Maksimum:
9.02 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (8.15 USD)
Varlığa göre:
35.81% (1 626.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|86
|NZDCAD+
|33
|USDCAD+
|15
|NZDUSD+
|11
|XAUUSD+
|11
|EURUSD+
|10
|EURGBP+
|7
|AUDCAD+
|5
|NAS100.r
|4
|BTCUSD
|4
|HK50ft.r
|3
|GBPUSD+
|3
|AUDNZD+
|3
|DJ30.r
|2
|HK50.r
|2
|ETHUSD
|2
|CL-OIL
|2
|SP500.r
|1
|SOLUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF+
|97
|NZDCAD+
|18
|USDCAD+
|9
|NZDUSD+
|8
|XAUUSD+
|350
|EURUSD+
|23
|EURGBP+
|5
|AUDCAD+
|21
|NAS100.r
|144
|BTCUSD
|133
|HK50ft.r
|34
|GBPUSD+
|5
|AUDNZD+
|4
|DJ30.r
|90
|HK50.r
|63
|ETHUSD
|75
|CL-OIL
|49
|SP500.r
|23
|SOLUSD
|36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF+
|3.1K
|NZDCAD+
|251
|USDCAD+
|1.1K
|NZDUSD+
|706
|XAUUSD+
|37K
|EURUSD+
|2.3K
|EURGBP+
|370
|AUDCAD+
|3K
|NAS100.r
|148K
|BTCUSD
|820K
|HK50ft.r
|103K
|GBPUSD+
|517
|AUDNZD+
|1.1K
|DJ30.r
|46K
|HK50.r
|1K
|ETHUSD
|40K
|CL-OIL
|2.5K
|SP500.r
|11K
|SOLUSD
|724
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +138.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
