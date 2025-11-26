SinyallerBölümler
Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 36%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
155 (75.60%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (24.39%)
En iyi işlem:
89.00 USD
En kötü işlem:
-8.12 USD
Brüt kâr:
1 336.73 USD (1 234 693 pips)
Brüt zarar:
-151.77 USD (13 124 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (138.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.26 USD (5)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.16%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
131.37
Alış işlemleri:
107 (52.20%)
Satış işlemleri:
98 (47.80%)
Kâr faktörü:
8.81
Beklenen getiri:
5.78 USD
Ortalama kâr:
8.62 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.25 USD (2)
Aylık büyüme:
32.18%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.98 USD
Maksimum:
9.02 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (8.15 USD)
Varlığa göre:
35.81% (1 626.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF+ 86
NZDCAD+ 33
USDCAD+ 15
NZDUSD+ 11
XAUUSD+ 11
EURUSD+ 10
EURGBP+ 7
AUDCAD+ 5
NAS100.r 4
BTCUSD 4
HK50ft.r 3
GBPUSD+ 3
AUDNZD+ 3
DJ30.r 2
HK50.r 2
ETHUSD 2
CL-OIL 2
SP500.r 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF+ 97
NZDCAD+ 18
USDCAD+ 9
NZDUSD+ 8
XAUUSD+ 350
EURUSD+ 23
EURGBP+ 5
AUDCAD+ 21
NAS100.r 144
BTCUSD 133
HK50ft.r 34
GBPUSD+ 5
AUDNZD+ 4
DJ30.r 90
HK50.r 63
ETHUSD 75
CL-OIL 49
SP500.r 23
SOLUSD 36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF+ 3.1K
NZDCAD+ 251
USDCAD+ 1.1K
NZDUSD+ 706
XAUUSD+ 37K
EURUSD+ 2.3K
EURGBP+ 370
AUDCAD+ 3K
NAS100.r 148K
BTCUSD 820K
HK50ft.r 103K
GBPUSD+ 517
AUDNZD+ 1.1K
DJ30.r 46K
HK50.r 1K
ETHUSD 40K
CL-OIL 2.5K
SP500.r 11K
SOLUSD 724
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +138.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
İnceleme yok
2025.11.26 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
