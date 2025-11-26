- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
441
Negociações com lucro:
347 (78.68%)
Negociações com perda:
94 (21.32%)
Melhor negociação:
98.76 USD
Pior negociação:
-63.10 USD
Lucro bruto:
3 851.90 USD (3 976 493 pips)
Perda bruta:
-460.79 USD (51 502 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (219.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
219.57 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.59%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
53.72
Negociações longas:
255 (57.82%)
Negociações curtas:
186 (42.18%)
Fator de lucro:
8.36
Valor esperado:
7.69 USD
Lucro médio:
11.10 USD
Perda média:
-4.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.10 USD (1)
Crescimento mensal:
41.86%
Previsão anual:
507.84%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.98 USD
Máximo:
63.13 USD (1.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.00% (63.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.93% (4 632.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|144
|USDCAD+
|69
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|40
|XAUUSD+
|35
|BTCUSD
|11
|EURUSD+
|10
|HK50ft.r
|10
|NAS100.r
|9
|AUDCAD+
|8
|DJ30.r
|8
|EURGBP+
|7
|CL-OIL
|7
|GBPUSD+
|7
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|6
|ETHUSD
|5
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|2
|SOLUSD
|2
|BNBUSD
|1
|DOGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF+
|159
|USDCAD+
|50
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|23
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|484
|EURUSD+
|23
|HK50ft.r
|275
|NAS100.r
|300
|AUDCAD+
|20
|DJ30.r
|179
|EURGBP+
|5
|CL-OIL
|166
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|89
|ETHUSD
|195
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|38
|SOLUSD
|74
|BNBUSD
|4
|DOGUSD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF+
|4.4K
|USDCAD+
|-4.9K
|NZDUSD+
|2K
|NZDCAD+
|1.1K
|XAUUSD+
|76K
|BTCUSD
|3.1M
|EURUSD+
|2.3K
|HK50ft.r
|260K
|NAS100.r
|233K
|AUDCAD+
|3.1K
|DJ30.r
|139K
|EURGBP+
|370
|CL-OIL
|6K
|GBPUSD+
|1.4K
|AUDUSD+
|788
|HK50.r
|1.5K
|ETHUSD
|87K
|AUDNZD+
|1.3K
|SP500.r
|19K
|SOLUSD
|1.5K
|BNBUSD
|519
|DOGUSD
|131
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +98.76 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +219.57 USD
Máxima perda consecutiva: -3.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.54 × 70
Sem comentários