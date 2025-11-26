SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Elmo
Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
441
Negociações com lucro:
347 (78.68%)
Negociações com perda:
94 (21.32%)
Melhor negociação:
98.76 USD
Pior negociação:
-63.10 USD
Lucro bruto:
3 851.90 USD (3 976 493 pips)
Perda bruta:
-460.79 USD (51 502 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (219.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
219.57 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.59%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
53.72
Negociações longas:
255 (57.82%)
Negociações curtas:
186 (42.18%)
Fator de lucro:
8.36
Valor esperado:
7.69 USD
Lucro médio:
11.10 USD
Perda média:
-4.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-3.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-63.10 USD (1)
Crescimento mensal:
41.86%
Previsão anual:
507.84%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.98 USD
Máximo:
63.13 USD (1.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.00% (63.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.93% (4 632.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF+ 144
USDCAD+ 69
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 40
XAUUSD+ 35
BTCUSD 11
EURUSD+ 10
HK50ft.r 10
NAS100.r 9
AUDCAD+ 8
DJ30.r 8
EURGBP+ 7
CL-OIL 7
GBPUSD+ 7
AUDUSD+ 7
HK50.r 6
ETHUSD 5
AUDNZD+ 4
SP500.r 2
SOLUSD 2
BNBUSD 1
DOGUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF+ 159
USDCAD+ 50
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 23
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 484
EURUSD+ 23
HK50ft.r 275
NAS100.r 300
AUDCAD+ 20
DJ30.r 179
EURGBP+ 5
CL-OIL 166
GBPUSD+ 14
AUDUSD+ 7
HK50.r 89
ETHUSD 195
AUDNZD+ 4
SP500.r 38
SOLUSD 74
BNBUSD 4
DOGUSD 58
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF+ 4.4K
USDCAD+ -4.9K
NZDUSD+ 2K
NZDCAD+ 1.1K
XAUUSD+ 76K
BTCUSD 3.1M
EURUSD+ 2.3K
HK50ft.r 260K
NAS100.r 233K
AUDCAD+ 3.1K
DJ30.r 139K
EURGBP+ 370
CL-OIL 6K
GBPUSD+ 1.4K
AUDUSD+ 788
HK50.r 1.5K
ETHUSD 87K
AUDNZD+ 1.3K
SP500.r 19K
SOLUSD 1.5K
BNBUSD 519
DOGUSD 131
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +98.76 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +219.57 USD
Máxima perda consecutiva: -3.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
Sem comentários
2026.01.03 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
