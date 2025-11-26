- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
442
利益トレード:
348 (78.73%)
損失トレード:
94 (21.27%)
ベストトレード:
98.76 USD
最悪のトレード:
-63.10 USD
総利益:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
総損失:
-460.79 USD (51 502 pips)
最大連続の勝ち:
11 (219.57 USD)
最大連続利益:
219.57 USD (11)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.59%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
54.00
長いトレード:
256 (57.92%)
短いトレード:
186 (42.08%)
プロフィットファクター:
8.40
期待されたペイオフ:
7.71 USD
平均利益:
11.12 USD
平均損失:
-4.90 USD
最大連続の負け:
4 (-3.67 USD)
最大連続損失:
-63.10 USD (1)
月間成長:
41.60%
年間予想:
504.70%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.98 USD
最大の:
63.13 USD (1.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.00% (63.13 USD)
エクイティによる:
75.93% (4 632.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|144
|USDCAD+
|69
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|40
|XAUUSD+
|35
|BTCUSD
|11
|EURUSD+
|10
|HK50ft.r
|10
|NAS100.r
|9
|AUDCAD+
|8
|DJ30.r
|8
|EURGBP+
|7
|CL-OIL
|7
|GBPUSD+
|7
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|6
|ETHUSD
|5
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|2
|SOLUSD
|2
|BNBUSD
|2
|DOGUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF+
|159
|USDCAD+
|50
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|23
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|484
|EURUSD+
|23
|HK50ft.r
|275
|NAS100.r
|300
|AUDCAD+
|20
|DJ30.r
|179
|EURGBP+
|5
|CL-OIL
|166
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|89
|ETHUSD
|195
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|38
|SOLUSD
|74
|BNBUSD
|23
|DOGUSD
|58
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF+
|4.4K
|USDCAD+
|-4.9K
|NZDUSD+
|2K
|NZDCAD+
|1.1K
|XAUUSD+
|76K
|BTCUSD
|3.1M
|EURUSD+
|2.3K
|HK50ft.r
|260K
|NAS100.r
|233K
|AUDCAD+
|3.1K
|DJ30.r
|139K
|EURGBP+
|370
|CL-OIL
|6K
|GBPUSD+
|1.4K
|AUDUSD+
|788
|HK50.r
|1.5K
|ETHUSD
|87K
|AUDNZD+
|1.3K
|SP500.r
|19K
|SOLUSD
|1.5K
|BNBUSD
|1.9K
|DOGUSD
|131
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +98.76 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +219.57 USD
最大連続損失: -3.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|0.54 × 70
レビューなし