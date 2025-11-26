シグナルセクション
Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
442
利益トレード:
348 (78.73%)
損失トレード:
94 (21.27%)
ベストトレード:
98.76 USD
最悪のトレード:
-63.10 USD
総利益:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
総損失:
-460.79 USD (51 502 pips)
最大連続の勝ち:
11 (219.57 USD)
最大連続利益:
219.57 USD (11)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.59%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
54.00
長いトレード:
256 (57.92%)
短いトレード:
186 (42.08%)
プロフィットファクター:
8.40
期待されたペイオフ:
7.71 USD
平均利益:
11.12 USD
平均損失:
-4.90 USD
最大連続の負け:
4 (-3.67 USD)
最大連続損失:
-63.10 USD (1)
月間成長:
41.60%
年間予想:
504.70%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.98 USD
最大の:
63.13 USD (1.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.00% (63.13 USD)
エクイティによる:
75.93% (4 632.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF+ 144
USDCAD+ 69
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 40
XAUUSD+ 35
BTCUSD 11
EURUSD+ 10
HK50ft.r 10
NAS100.r 9
AUDCAD+ 8
DJ30.r 8
EURGBP+ 7
CL-OIL 7
GBPUSD+ 7
AUDUSD+ 7
HK50.r 6
ETHUSD 5
AUDNZD+ 4
SP500.r 2
SOLUSD 2
BNBUSD 2
DOGUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF+ 159
USDCAD+ 50
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 23
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 484
EURUSD+ 23
HK50ft.r 275
NAS100.r 300
AUDCAD+ 20
DJ30.r 179
EURGBP+ 5
CL-OIL 166
GBPUSD+ 14
AUDUSD+ 7
HK50.r 89
ETHUSD 195
AUDNZD+ 4
SP500.r 38
SOLUSD 74
BNBUSD 23
DOGUSD 58
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF+ 4.4K
USDCAD+ -4.9K
NZDUSD+ 2K
NZDCAD+ 1.1K
XAUUSD+ 76K
BTCUSD 3.1M
EURUSD+ 2.3K
HK50ft.r 260K
NAS100.r 233K
AUDCAD+ 3.1K
DJ30.r 139K
EURGBP+ 370
CL-OIL 6K
GBPUSD+ 1.4K
AUDUSD+ 788
HK50.r 1.5K
ETHUSD 87K
AUDNZD+ 1.3K
SP500.r 19K
SOLUSD 1.5K
BNBUSD 1.9K
DOGUSD 131
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +98.76 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +219.57 USD
最大連続損失: -3.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
レビューなし
2026.01.03 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
