- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
442
Transacciones Rentables:
348 (78.73%)
Transacciones Irrentables:
94 (21.27%)
Mejor transacción:
98.76 USD
Peor transacción:
-63.10 USD
Beneficio Bruto:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
Pérdidas Brutas:
-460.79 USD (51 502 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (219.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
219.57 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.59%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
54.00
Transacciones Largas:
256 (57.92%)
Transacciones Cortas:
186 (42.08%)
Factor de Beneficio:
8.40
Beneficio Esperado:
7.71 USD
Beneficio medio:
11.12 USD
Pérdidas medias:
-4.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
40.63%
Pronóstico anual:
493.00%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.98 USD
Máxima:
63.13 USD (1.16%)
Reducción relativa:
De balance:
1.00% (63.13 USD)
De fondos:
75.93% (4 632.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|144
|USDCAD+
|69
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|40
|XAUUSD+
|35
|BTCUSD
|11
|EURUSD+
|10
|HK50ft.r
|10
|NAS100.r
|9
|AUDCAD+
|8
|DJ30.r
|8
|EURGBP+
|7
|CL-OIL
|7
|GBPUSD+
|7
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|6
|ETHUSD
|5
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|2
|SOLUSD
|2
|BNBUSD
|2
|DOGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF+
|159
|USDCAD+
|50
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|23
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|484
|EURUSD+
|23
|HK50ft.r
|275
|NAS100.r
|300
|AUDCAD+
|20
|DJ30.r
|179
|EURGBP+
|5
|CL-OIL
|166
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|89
|ETHUSD
|195
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|38
|SOLUSD
|74
|BNBUSD
|23
|DOGUSD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF+
|4.4K
|USDCAD+
|-4.9K
|NZDUSD+
|2K
|NZDCAD+
|1.1K
|XAUUSD+
|76K
|BTCUSD
|3.1M
|EURUSD+
|2.3K
|HK50ft.r
|260K
|NAS100.r
|233K
|AUDCAD+
|3.1K
|DJ30.r
|139K
|EURGBP+
|370
|CL-OIL
|6K
|GBPUSD+
|1.4K
|AUDUSD+
|788
|HK50.r
|1.5K
|ETHUSD
|87K
|AUDNZD+
|1.3K
|SP500.r
|19K
|SOLUSD
|1.5K
|BNBUSD
|1.9K
|DOGUSD
|131
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +98.76 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +219.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.54 × 70
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
103%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
14
74%
442
78%
100%
8.39
7.71
USD
USD
76%
1:500