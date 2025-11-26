SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Elmo
Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
442
Transacciones Rentables:
348 (78.73%)
Transacciones Irrentables:
94 (21.27%)
Mejor transacción:
98.76 USD
Peor transacción:
-63.10 USD
Beneficio Bruto:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
Pérdidas Brutas:
-460.79 USD (51 502 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (219.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
219.57 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.46
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.59%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
54.00
Transacciones Largas:
256 (57.92%)
Transacciones Cortas:
186 (42.08%)
Factor de Beneficio:
8.40
Beneficio Esperado:
7.71 USD
Beneficio medio:
11.12 USD
Pérdidas medias:
-4.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-63.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
40.63%
Pronóstico anual:
493.00%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.98 USD
Máxima:
63.13 USD (1.16%)
Reducción relativa:
De balance:
1.00% (63.13 USD)
De fondos:
75.93% (4 632.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF+ 144
USDCAD+ 69
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 40
XAUUSD+ 35
BTCUSD 11
EURUSD+ 10
HK50ft.r 10
NAS100.r 9
AUDCAD+ 8
DJ30.r 8
EURGBP+ 7
CL-OIL 7
GBPUSD+ 7
AUDUSD+ 7
HK50.r 6
ETHUSD 5
AUDNZD+ 4
SP500.r 2
SOLUSD 2
BNBUSD 2
DOGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF+ 159
USDCAD+ 50
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 23
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 484
EURUSD+ 23
HK50ft.r 275
NAS100.r 300
AUDCAD+ 20
DJ30.r 179
EURGBP+ 5
CL-OIL 166
GBPUSD+ 14
AUDUSD+ 7
HK50.r 89
ETHUSD 195
AUDNZD+ 4
SP500.r 38
SOLUSD 74
BNBUSD 23
DOGUSD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF+ 4.4K
USDCAD+ -4.9K
NZDUSD+ 2K
NZDCAD+ 1.1K
XAUUSD+ 76K
BTCUSD 3.1M
EURUSD+ 2.3K
HK50ft.r 260K
NAS100.r 233K
AUDCAD+ 3.1K
DJ30.r 139K
EURGBP+ 370
CL-OIL 6K
GBPUSD+ 1.4K
AUDUSD+ 788
HK50.r 1.5K
ETHUSD 87K
AUDNZD+ 1.3K
SP500.r 19K
SOLUSD 1.5K
BNBUSD 1.9K
DOGUSD 131
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +98.76 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +219.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
No hay comentarios
2026.01.03 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.03 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Elmo
999 USD al mes
103%
0
0
USD
6.7K
USD
14
74%
442
78%
100%
8.39
7.71
USD
76%
1:500
