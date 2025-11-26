- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
155 (75.60%)
Loss Trade:
50 (24.39%)
Best Trade:
89.00 USD
Worst Trade:
-8.12 USD
Profitto lordo:
1 336.73 USD (1 234 693 pips)
Perdita lorda:
-151.77 USD (13 124 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (138.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.26 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
131.37
Long Trade:
107 (52.20%)
Short Trade:
98 (47.80%)
Fattore di profitto:
8.81
Profitto previsto:
5.78 USD
Profitto medio:
8.62 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.25 USD (2)
Crescita mensile:
32.18%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.98 USD
Massimale:
9.02 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.34% (8.15 USD)
Per equità:
35.86% (1 628.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|86
|NZDCAD+
|33
|USDCAD+
|15
|NZDUSD+
|11
|XAUUSD+
|11
|EURUSD+
|10
|EURGBP+
|7
|AUDCAD+
|5
|NAS100.r
|4
|BTCUSD
|4
|HK50ft.r
|3
|GBPUSD+
|3
|AUDNZD+
|3
|DJ30.r
|2
|HK50.r
|2
|ETHUSD
|2
|CL-OIL
|2
|SP500.r
|1
|SOLUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF+
|97
|NZDCAD+
|18
|USDCAD+
|9
|NZDUSD+
|8
|XAUUSD+
|350
|EURUSD+
|23
|EURGBP+
|5
|AUDCAD+
|21
|NAS100.r
|144
|BTCUSD
|133
|HK50ft.r
|34
|GBPUSD+
|5
|AUDNZD+
|4
|DJ30.r
|90
|HK50.r
|63
|ETHUSD
|75
|CL-OIL
|49
|SP500.r
|23
|SOLUSD
|36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF+
|3.1K
|NZDCAD+
|251
|USDCAD+
|1.1K
|NZDUSD+
|706
|XAUUSD+
|37K
|EURUSD+
|2.3K
|EURGBP+
|370
|AUDCAD+
|3K
|NAS100.r
|148K
|BTCUSD
|820K
|HK50ft.r
|103K
|GBPUSD+
|517
|AUDNZD+
|1.1K
|DJ30.r
|46K
|HK50.r
|1K
|ETHUSD
|40K
|CL-OIL
|2.5K
|SP500.r
|11K
|SOLUSD
|724
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +138.37 USD
Massima perdita consecutiva: -3.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
