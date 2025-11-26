SegnaliSezioni
Elmo

Wing Chiu Lui
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 36%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
155 (75.60%)
Loss Trade:
50 (24.39%)
Best Trade:
89.00 USD
Worst Trade:
-8.12 USD
Profitto lordo:
1 336.73 USD (1 234 693 pips)
Perdita lorda:
-151.77 USD (13 124 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (138.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.26 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
131.37
Long Trade:
107 (52.20%)
Short Trade:
98 (47.80%)
Fattore di profitto:
8.81
Profitto previsto:
5.78 USD
Profitto medio:
8.62 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.25 USD (2)
Crescita mensile:
32.18%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.98 USD
Massimale:
9.02 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.34% (8.15 USD)
Per equità:
35.86% (1 628.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF+ 86
NZDCAD+ 33
USDCAD+ 15
NZDUSD+ 11
XAUUSD+ 11
EURUSD+ 10
EURGBP+ 7
AUDCAD+ 5
NAS100.r 4
BTCUSD 4
HK50ft.r 3
GBPUSD+ 3
AUDNZD+ 3
DJ30.r 2
HK50.r 2
ETHUSD 2
CL-OIL 2
SP500.r 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF+ 97
NZDCAD+ 18
USDCAD+ 9
NZDUSD+ 8
XAUUSD+ 350
EURUSD+ 23
EURGBP+ 5
AUDCAD+ 21
NAS100.r 144
BTCUSD 133
HK50ft.r 34
GBPUSD+ 5
AUDNZD+ 4
DJ30.r 90
HK50.r 63
ETHUSD 75
CL-OIL 49
SP500.r 23
SOLUSD 36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF+ 3.1K
NZDCAD+ 251
USDCAD+ 1.1K
NZDUSD+ 706
XAUUSD+ 37K
EURUSD+ 2.3K
EURGBP+ 370
AUDCAD+ 3K
NAS100.r 148K
BTCUSD 820K
HK50ft.r 103K
GBPUSD+ 517
AUDNZD+ 1.1K
DJ30.r 46K
HK50.r 1K
ETHUSD 40K
CL-OIL 2.5K
SP500.r 11K
SOLUSD 724
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.00 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +138.37 USD
Massima perdita consecutiva: -3.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
Non ci sono recensioni
2025.11.26 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
