Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
348 (78.73%)
Убыточных трейдов:
94 (21.27%)
Лучший трейд:
98.76 USD
Худший трейд:
-63.10 USD
Общая прибыль:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
Общий убыток:
-460.79 USD (51 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (219.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.57 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.59%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
54.00
Длинных трейдов:
256 (57.92%)
Коротких трейдов:
186 (42.08%)
Профит фактор:
8.40
Мат. ожидание:
7.71 USD
Средняя прибыль:
11.12 USD
Средний убыток:
-4.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.10 USD (1)
Прирост в месяц:
40.63%
Годовой прогноз:
493.00%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.98 USD
Максимальная:
63.13 USD (1.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.00% (63.13 USD)
По эквити:
75.93% (4 632.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|144
|USDCAD+
|69
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|40
|XAUUSD+
|35
|BTCUSD
|11
|EURUSD+
|10
|HK50ft.r
|10
|NAS100.r
|9
|AUDCAD+
|8
|DJ30.r
|8
|EURGBP+
|7
|CL-OIL
|7
|GBPUSD+
|7
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|6
|ETHUSD
|5
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|2
|SOLUSD
|2
|BNBUSD
|2
|DOGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF+
|159
|USDCAD+
|50
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|23
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|484
|EURUSD+
|23
|HK50ft.r
|275
|NAS100.r
|300
|AUDCAD+
|20
|DJ30.r
|179
|EURGBP+
|5
|CL-OIL
|166
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|89
|ETHUSD
|195
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|38
|SOLUSD
|74
|BNBUSD
|23
|DOGUSD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF+
|4.4K
|USDCAD+
|-4.9K
|NZDUSD+
|2K
|NZDCAD+
|1.1K
|XAUUSD+
|76K
|BTCUSD
|3.1M
|EURUSD+
|2.3K
|HK50ft.r
|260K
|NAS100.r
|233K
|AUDCAD+
|3.1K
|DJ30.r
|139K
|EURGBP+
|370
|CL-OIL
|6K
|GBPUSD+
|1.4K
|AUDUSD+
|788
|HK50.r
|1.5K
|ETHUSD
|87K
|AUDNZD+
|1.3K
|SP500.r
|19K
|SOLUSD
|1.5K
|BNBUSD
|1.9K
|DOGUSD
|131
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +98.76 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +219.57 USD
Макс. убыток в серии: -3.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.54 × 70
Нет отзывов
