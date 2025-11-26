СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Elmo
Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
348 (78.73%)
Убыточных трейдов:
94 (21.27%)
Лучший трейд:
98.76 USD
Худший трейд:
-63.10 USD
Общая прибыль:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
Общий убыток:
-460.79 USD (51 502 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (219.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.57 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.59%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
54.00
Длинных трейдов:
256 (57.92%)
Коротких трейдов:
186 (42.08%)
Профит фактор:
8.40
Мат. ожидание:
7.71 USD
Средняя прибыль:
11.12 USD
Средний убыток:
-4.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.10 USD (1)
Прирост в месяц:
40.63%
Годовой прогноз:
493.00%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.98 USD
Максимальная:
63.13 USD (1.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.00% (63.13 USD)
По эквити:
75.93% (4 632.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF+ 144
USDCAD+ 69
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 40
XAUUSD+ 35
BTCUSD 11
EURUSD+ 10
HK50ft.r 10
NAS100.r 9
AUDCAD+ 8
DJ30.r 8
EURGBP+ 7
CL-OIL 7
GBPUSD+ 7
AUDUSD+ 7
HK50.r 6
ETHUSD 5
AUDNZD+ 4
SP500.r 2
SOLUSD 2
BNBUSD 2
DOGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF+ 159
USDCAD+ 50
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 23
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 484
EURUSD+ 23
HK50ft.r 275
NAS100.r 300
AUDCAD+ 20
DJ30.r 179
EURGBP+ 5
CL-OIL 166
GBPUSD+ 14
AUDUSD+ 7
HK50.r 89
ETHUSD 195
AUDNZD+ 4
SP500.r 38
SOLUSD 74
BNBUSD 23
DOGUSD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF+ 4.4K
USDCAD+ -4.9K
NZDUSD+ 2K
NZDCAD+ 1.1K
XAUUSD+ 76K
BTCUSD 3.1M
EURUSD+ 2.3K
HK50ft.r 260K
NAS100.r 233K
AUDCAD+ 3.1K
DJ30.r 139K
EURGBP+ 370
CL-OIL 6K
GBPUSD+ 1.4K
AUDUSD+ 788
HK50.r 1.5K
ETHUSD 87K
AUDNZD+ 1.3K
SP500.r 19K
SOLUSD 1.5K
BNBUSD 1.9K
DOGUSD 131
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +98.76 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +219.57 USD
Макс. убыток в серии: -3.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
Нет отзывов
2026.01.03 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.03 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.