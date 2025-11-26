SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Elmo
Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 36%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
205
Bénéfice trades:
155 (75.60%)
Perte trades:
50 (24.39%)
Meilleure transaction:
89.00 USD
Pire transaction:
-8.12 USD
Bénéfice brut:
1 336.73 USD (1 234 693 pips)
Perte brute:
-151.77 USD (13 124 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (138.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
161.26 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.17%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
131.37
Longs trades:
107 (52.20%)
Courts trades:
98 (47.80%)
Facteur de profit:
8.81
Rendement attendu:
5.78 USD
Bénéfice moyen:
8.62 USD
Perte moyenne:
-3.04 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-3.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.25 USD (2)
Croissance mensuelle:
32.18%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.98 USD
Maximal:
9.02 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.34% (8.15 USD)
Par fonds propres:
35.86% (1 628.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF+ 86
NZDCAD+ 33
USDCAD+ 15
NZDUSD+ 11
XAUUSD+ 11
EURUSD+ 10
EURGBP+ 7
AUDCAD+ 5
NAS100.r 4
BTCUSD 4
HK50ft.r 3
GBPUSD+ 3
AUDNZD+ 3
DJ30.r 2
HK50.r 2
ETHUSD 2
CL-OIL 2
SP500.r 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF+ 97
NZDCAD+ 18
USDCAD+ 9
NZDUSD+ 8
XAUUSD+ 350
EURUSD+ 23
EURGBP+ 5
AUDCAD+ 21
NAS100.r 144
BTCUSD 133
HK50ft.r 34
GBPUSD+ 5
AUDNZD+ 4
DJ30.r 90
HK50.r 63
ETHUSD 75
CL-OIL 49
SP500.r 23
SOLUSD 36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF+ 3.1K
NZDCAD+ 251
USDCAD+ 1.1K
NZDUSD+ 706
XAUUSD+ 37K
EURUSD+ 2.3K
EURGBP+ 370
AUDCAD+ 3K
NAS100.r 148K
BTCUSD 820K
HK50ft.r 103K
GBPUSD+ 517
AUDNZD+ 1.1K
DJ30.r 46K
HK50.r 1K
ETHUSD 40K
CL-OIL 2.5K
SP500.r 11K
SOLUSD 724
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.00 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +138.37 USD
Perte consécutive maximale: -3.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
Aucun avis
2025.11.26 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
