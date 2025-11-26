- Wachstum
Trades insgesamt:
442
Gewinntrades:
348 (78.73%)
Verlusttrades:
94 (21.27%)
Bester Trade:
98.76 USD
Schlechtester Trade:
-63.10 USD
Bruttoprofit:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
Bruttoverlust:
-460.79 USD (51 502 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (219.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
219.57 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
22.59%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
54.00
Long-Positionen:
256 (57.92%)
Short-Positionen:
186 (42.08%)
Profit-Faktor:
8.40
Mathematische Gewinnerwartung:
7.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-63.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
41.60%
Jahresprognose:
504.70%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.98 USD
Maximaler:
63.13 USD (1.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.00% (63.13 USD)
Kapital:
75.93% (4 632.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|144
|USDCAD+
|69
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|40
|XAUUSD+
|35
|BTCUSD
|11
|EURUSD+
|10
|HK50ft.r
|10
|NAS100.r
|9
|AUDCAD+
|8
|DJ30.r
|8
|EURGBP+
|7
|CL-OIL
|7
|GBPUSD+
|7
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|6
|ETHUSD
|5
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|2
|SOLUSD
|2
|BNBUSD
|2
|DOGUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF+
|159
|USDCAD+
|50
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|23
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|484
|EURUSD+
|23
|HK50ft.r
|275
|NAS100.r
|300
|AUDCAD+
|20
|DJ30.r
|179
|EURGBP+
|5
|CL-OIL
|166
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|89
|ETHUSD
|195
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|38
|SOLUSD
|74
|BNBUSD
|23
|DOGUSD
|58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF+
|4.4K
|USDCAD+
|-4.9K
|NZDUSD+
|2K
|NZDCAD+
|1.1K
|XAUUSD+
|76K
|BTCUSD
|3.1M
|EURUSD+
|2.3K
|HK50ft.r
|260K
|NAS100.r
|233K
|AUDCAD+
|3.1K
|DJ30.r
|139K
|EURGBP+
|370
|CL-OIL
|6K
|GBPUSD+
|1.4K
|AUDUSD+
|788
|HK50.r
|1.5K
|ETHUSD
|87K
|AUDNZD+
|1.3K
|SP500.r
|19K
|SOLUSD
|1.5K
|BNBUSD
|1.9K
|DOGUSD
|131
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +98.76 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +219.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|0.54 × 70
