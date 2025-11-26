시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Elmo
Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 116%
VantageInternational-Live 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
526
이익 거래:
413 (78.51%)
손실 거래:
113 (21.48%)
최고의 거래:
98.76 USD
최악의 거래:
-138.03 USD
총 수익:
4 514.10 USD (4 684 366 pips)
총 손실:
-753.43 USD (80 533 pips)
연속 최대 이익:
11 (219.57 USD)
연속 최대 이익:
219.57 USD (11)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.59%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
65
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
27.19
롱(주식매수):
314 (59.70%)
숏(주식차입매도):
212 (40.30%)
수익 요인:
5.99
기대수익:
7.15 USD
평균 이익:
10.93 USD
평균 손실:
-6.67 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.67 USD)
연속 최대 손실:
-138.03 USD (1)
월별 성장률:
40.04%
연간 예측:
485.76%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.98 USD
최대한의:
138.30 USD (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.36% (138.03 USD)
자본금별:
75.93% (4 632.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCHF+ 148
USDCAD+ 105
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 40
XAUUSD+ 39
GBPUSD+ 23
BTCUSD 15
CL-OIL 13
HK50ft.r 12
DJ30.r 11
EURUSD+ 10
NAS100.r 10
AUDCAD+ 9
EURGBP+ 7
ETHUSD 7
AUDUSD+ 7
HK50.r 6
AUDNZD+ 6
SOLUSD 4
SP500.r 2
BNBUSD 2
DOGUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCHF+ 163
USDCAD+ 80
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 23
XAUUSD+ 1.4K
GBPUSD+ 42
BTCUSD 559
CL-OIL 306
HK50ft.r 270
DJ30.r 237
EURUSD+ 23
NAS100.r 304
AUDCAD+ 21
EURGBP+ 5
ETHUSD 183
AUDUSD+ 7
HK50.r 89
AUDNZD+ -3
SOLUSD -50
SP500.r 38
BNBUSD 23
DOGUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCHF+ 4.7K
USDCAD+ -2.9K
NZDUSD+ 2K
NZDCAD+ 1.1K
XAUUSD+ 84K
GBPUSD+ 2.6K
BTCUSD 3.7M
CL-OIL 11K
HK50ft.r 252K
DJ30.r 162K
EURUSD+ 2.3K
NAS100.r 242K
AUDCAD+ 3.2K
EURGBP+ 370
ETHUSD 91K
AUDUSD+ 788
HK50.r 1.5K
AUDNZD+ 200
SOLUSD 33
SP500.r 19K
BNBUSD 1.9K
DOGUSD 120
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +98.76 USD
최악의 거래: -138 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +219.57 USD
연속 최대 손실: -3.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.05 06:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.03 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.03 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오