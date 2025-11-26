- 자본
- 축소
트레이드:
526
이익 거래:
413 (78.51%)
손실 거래:
113 (21.48%)
최고의 거래:
98.76 USD
최악의 거래:
-138.03 USD
총 수익:
4 514.10 USD (4 684 366 pips)
총 손실:
-753.43 USD (80 533 pips)
연속 최대 이익:
11 (219.57 USD)
연속 최대 이익:
219.57 USD (11)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.59%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
65
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
27.19
롱(주식매수):
314 (59.70%)
숏(주식차입매도):
212 (40.30%)
수익 요인:
5.99
기대수익:
7.15 USD
평균 이익:
10.93 USD
평균 손실:
-6.67 USD
연속 최대 손실:
4 (-3.67 USD)
연속 최대 손실:
-138.03 USD (1)
월별 성장률:
40.04%
연간 예측:
485.76%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.98 USD
최대한의:
138.30 USD (2.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.36% (138.03 USD)
자본금별:
75.93% (4 632.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|148
|USDCAD+
|105
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|40
|XAUUSD+
|39
|GBPUSD+
|23
|BTCUSD
|15
|CL-OIL
|13
|HK50ft.r
|12
|DJ30.r
|11
|EURUSD+
|10
|NAS100.r
|10
|AUDCAD+
|9
|EURGBP+
|7
|ETHUSD
|7
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|6
|AUDNZD+
|6
|SOLUSD
|4
|SP500.r
|2
|BNBUSD
|2
|DOGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF+
|163
|USDCAD+
|80
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|23
|XAUUSD+
|1.4K
|GBPUSD+
|42
|BTCUSD
|559
|CL-OIL
|306
|HK50ft.r
|270
|DJ30.r
|237
|EURUSD+
|23
|NAS100.r
|304
|AUDCAD+
|21
|EURGBP+
|5
|ETHUSD
|183
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|89
|AUDNZD+
|-3
|SOLUSD
|-50
|SP500.r
|38
|BNBUSD
|23
|DOGUSD
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF+
|4.7K
|USDCAD+
|-2.9K
|NZDUSD+
|2K
|NZDCAD+
|1.1K
|XAUUSD+
|84K
|GBPUSD+
|2.6K
|BTCUSD
|3.7M
|CL-OIL
|11K
|HK50ft.r
|252K
|DJ30.r
|162K
|EURUSD+
|2.3K
|NAS100.r
|242K
|AUDCAD+
|3.2K
|EURGBP+
|370
|ETHUSD
|91K
|AUDUSD+
|788
|HK50.r
|1.5K
|AUDNZD+
|200
|SOLUSD
|33
|SP500.r
|19K
|BNBUSD
|1.9K
|DOGUSD
|120
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +98.76 USD
최악의 거래: -138 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +219.57 USD
연속 최대 손실: -3.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음