Wing Chiu Lui

Elmo

Wing Chiu Lui
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 103%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
442
盈利交易:
348 (78.73%)
亏损交易:
94 (21.27%)
最好交易:
98.76 USD
最差交易:
-63.10 USD
毛利:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
毛利亏损:
-460.79 USD (51 502 pips)
最大连续赢利:
11 (219.57 USD)
最大连续盈利:
219.57 USD (11)
夏普比率:
0.46
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.59%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
3 天
采收率:
54.00
长期交易:
256 (57.92%)
短期交易:
186 (42.08%)
利润因子:
8.40
预期回报:
7.71 USD
平均利润:
11.12 USD
平均损失:
-4.90 USD
最大连续失误:
4 (-3.67 USD)
最大连续亏损:
-63.10 USD (1)
每月增长:
40.63%
年度预测:
493.00%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
3.98 USD
最大值:
63.13 USD (1.16%)
相对跌幅:
结余:
1.00% (63.13 USD)
净值:
75.93% (4 632.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF+ 144
USDCAD+ 69
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 40
XAUUSD+ 35
BTCUSD 11
EURUSD+ 10
HK50ft.r 10
NAS100.r 9
AUDCAD+ 8
DJ30.r 8
EURGBP+ 7
CL-OIL 7
GBPUSD+ 7
AUDUSD+ 7
HK50.r 6
ETHUSD 5
AUDNZD+ 4
SP500.r 2
SOLUSD 2
BNBUSD 2
DOGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF+ 159
USDCAD+ 50
NZDUSD+ 48
NZDCAD+ 23
XAUUSD+ 1.2K
BTCUSD 484
EURUSD+ 23
HK50ft.r 275
NAS100.r 300
AUDCAD+ 20
DJ30.r 179
EURGBP+ 5
CL-OIL 166
GBPUSD+ 14
AUDUSD+ 7
HK50.r 89
ETHUSD 195
AUDNZD+ 4
SP500.r 38
SOLUSD 74
BNBUSD 23
DOGUSD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF+ 4.4K
USDCAD+ -4.9K
NZDUSD+ 2K
NZDCAD+ 1.1K
XAUUSD+ 76K
BTCUSD 3.1M
EURUSD+ 2.3K
HK50ft.r 260K
NAS100.r 233K
AUDCAD+ 3.1K
DJ30.r 139K
EURGBP+ 370
CL-OIL 6K
GBPUSD+ 1.4K
AUDUSD+ 788
HK50.r 1.5K
ETHUSD 87K
AUDNZD+ 1.3K
SP500.r 19K
SOLUSD 1.5K
BNBUSD 1.9K
DOGUSD 131
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +98.76 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +219.57 USD
最大连续亏损: -3.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.54 × 70
2026.01.03 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.03 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 00:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
