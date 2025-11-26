- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
442
盈利交易:
348 (78.73%)
亏损交易:
94 (21.27%)
最好交易:
98.76 USD
最差交易:
-63.10 USD
毛利:
3 870.11 USD (3 977 856 pips)
毛利亏损:
-460.79 USD (51 502 pips)
最大连续赢利:
11 (219.57 USD)
最大连续盈利:
219.57 USD (11)
夏普比率:
0.46
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.59%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
3 天
采收率:
54.00
长期交易:
256 (57.92%)
短期交易:
186 (42.08%)
利润因子:
8.40
预期回报:
7.71 USD
平均利润:
11.12 USD
平均损失:
-4.90 USD
最大连续失误:
4 (-3.67 USD)
最大连续亏损:
-63.10 USD (1)
每月增长:
40.63%
年度预测:
493.00%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
3.98 USD
最大值:
63.13 USD (1.16%)
相对跌幅:
结余:
1.00% (63.13 USD)
净值:
75.93% (4 632.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|144
|USDCAD+
|69
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|40
|XAUUSD+
|35
|BTCUSD
|11
|EURUSD+
|10
|HK50ft.r
|10
|NAS100.r
|9
|AUDCAD+
|8
|DJ30.r
|8
|EURGBP+
|7
|CL-OIL
|7
|GBPUSD+
|7
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|6
|ETHUSD
|5
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|2
|SOLUSD
|2
|BNBUSD
|2
|DOGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF+
|159
|USDCAD+
|50
|NZDUSD+
|48
|NZDCAD+
|23
|XAUUSD+
|1.2K
|BTCUSD
|484
|EURUSD+
|23
|HK50ft.r
|275
|NAS100.r
|300
|AUDCAD+
|20
|DJ30.r
|179
|EURGBP+
|5
|CL-OIL
|166
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|7
|HK50.r
|89
|ETHUSD
|195
|AUDNZD+
|4
|SP500.r
|38
|SOLUSD
|74
|BNBUSD
|23
|DOGUSD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF+
|4.4K
|USDCAD+
|-4.9K
|NZDUSD+
|2K
|NZDCAD+
|1.1K
|XAUUSD+
|76K
|BTCUSD
|3.1M
|EURUSD+
|2.3K
|HK50ft.r
|260K
|NAS100.r
|233K
|AUDCAD+
|3.1K
|DJ30.r
|139K
|EURGBP+
|370
|CL-OIL
|6K
|GBPUSD+
|1.4K
|AUDUSD+
|788
|HK50.r
|1.5K
|ETHUSD
|87K
|AUDNZD+
|1.3K
|SP500.r
|19K
|SOLUSD
|1.5K
|BNBUSD
|1.9K
|DOGUSD
|131
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +98.76 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +219.57 USD
最大连续亏损: -3.67 USD
